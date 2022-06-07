Дефицит топлива в Украине повысил спрос на электромобили – "Укравтопром"

В мае в Украине появилось больше тысячи новых электромобилей Фото: depositphotos.com

По данным ассоциации, в мае украинский автопарк пополнился 1016 полностью электрическими автомобилями (BEV). Это самый высокий показатель с начала года, он на 63% больше, чем год назад.

Больше всего зарегистрированных в мае электромобилей это легковые автомобили (984, в том числе 287 новых), коммерческих – единицы. По сравнению с прошлым годом количество регистраций легковых BEV в мае поднялось почти на 67%.

Всего за пять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли 3090 электромобилей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 80%.

Самым популярным электрокаром на рынке Украины остается Nissan Leaf. С января по май украинскую регистрацию получили 567 автомобилей этой модели.

Второй результат – у Tesla Model 3 (263), далее следуют Volkswagen e-Golf (156), Volkswagen ID.4 (138) и Dong Feng M-NV (132).

Лидером на рынке коммерческих электромобилей является Renault Kangoo ZE – 77 регистраций.

В 2021 году в Украину ввезли 10 тыс. электрокаров – на 37% больше, чем в 2020-м.

По состоянию на 1 мая 2022 года в Украине было зарегистрировано 35 762 электромобиля, сообщила советник заместителя министра инфраструктуры по вопросам развития электротранспорта Марина Китина.