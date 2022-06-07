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Дефицит топлива в Украине повысил спрос на электромобили – "Укравтопром"

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В мае в Украине появилось больше тысячи новых электромобилей
В мае в Украине появилось больше тысячи новых электромобилей
Фото: depositphotos.com

Дефицит горючего в Украине повысил спрос на электромобили. Об этом сообщила 7 июня профильная ассоциация "Укравтопром".

По данным ассоциации, в мае украинский автопарк пополнился 1016 полностью электрическими автомобилями (BEV). Это самый высокий показатель с начала года, он на 63% больше, чем год назад.

Больше всего зарегистрированных в мае электромобилей это легковые автомобили (984, в том числе 287 новых), коммерческих – единицы. По сравнению с прошлым годом количество регистраций легковых BEV в мае поднялось почти на 67%.

Всего за пять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли 3090 электромобилей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 80%.

Самым популярным электрокаром на рынке Украины остается Nissan Leaf. С января по май украинскую регистрацию получили 567 автомобилей этой модели.

Второй результат – у Tesla Model 3 (263), далее следуют Volkswagen e-Golf (156), Volkswagen ID.4 (138) и Dong Feng M-NV (132).

Лидером на рынке коммерческих электромобилей является Renault Kangoo ZE – 77 регистраций.

В 2021 году в Украину ввезли 10 тыс. электрокаров – на 37% больше, чем в 2020-м.

По состоянию на 1 мая 2022 года в Украине было зарегистрировано 35 762 электромобиля, сообщила советник заместителя министра инфраструктуры по вопросам развития электротранспорта Марина Китина.

Контекст:

Дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.

29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.

11 мая в Офисе президента заявляли, что объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, соответственно, ситуация будет только улучшаться.

Кабмин на заседании 17 мая решил приостановить государственное регулирование цен на топливо в Украине, сообщила Свириденко.

Теги: автомобили, бензин, Укравтопром, электромобиль, Tesla, Volkswagen, Nissan, автомобиль, Renault
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