В Украину в 2021 году ввезли 10 тыс. электрокаров – на 37% больше, чем в 2020-м

Всего за 2021 год в Украину ввезли 944 100 автомобилей. Это на 58% больше, чем в 2020 году (598 984).
"Рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров – в общей сложности их было более 10 тыс. Это на 37% больше, чем в 2020 году", – говорится в сообщении.
Первенство среди самых популярных моделей электрокаров принадлежит Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV.
В Министерстве цифровой трансформации считают, что основное препятствие для активного роста рынка электрокаров в Украине – все еще низкий уровень обслуживающей инфраструктуры, а именно низкая плотность размещения скоростных зарядных станций, отметили в сообщении.
В 2021 году по всему миру было продано 6,5 млн электромобилей, что на 109% больше, чем в 2020-м, сообщается в исследовании глобального рынка электромобилей от аналитической компании Canalys. По данным аналитиков, продажи электромобилей составили в прошлом году 9% всех продаж легковых автомобилей. При этом общий мировой автомобильный рынок вырос в 2021 году всего на 4%, поскольку он продолжал бороться с ограничениями COVID-19 и нехваткой чипов.
Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, экс-нардеп Алексей Рябчин заявлял, что Украина могла бы начать производство собственных электромобилей. По его данным, на октябрь 2020 года в страну было ввезено около 30 тыс. электрокаров.