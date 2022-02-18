В Украину в 2021 году ввезли 10 тыс. электрокаров – на 37% больше, чем в 2020-м

Всего за 2021 год в Украину ввезли 944 100 автомобилей. Это на 58% больше, чем в 2020 году (598 984).

"Рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров – в общей сложности их было более 10 тыс. Это на 37% больше, чем в 2020 году", – говорится в сообщении.

Первенство среди самых популярных моделей электрокаров принадлежит Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV.

В Министерстве цифровой трансформации считают, что основное препятствие для активного роста рынка электрокаров в Украине – все еще низкий уровень обслуживающей инфраструктуры, а именно низкая плотность размещения скоростных зарядных станций, отметили в сообщении.