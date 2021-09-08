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Для полиции вместо шокеров закупят бодикамеры и электрокары

Монастырский подчеркнул, что закупка электрокаров позволит уменьшить расходы
Монастырский подчеркнул, что закупка электрокаров позволит уменьшить расходы
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел Украины для полицейских закупит более 6 тыс. бодикамер, а также электромобили. Об этом во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, говорится 6 сентября на сайте МВД.

"Зайдя в должность, я отменил один из тендеров где-то на 170 млн грн на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие [к полицейским]", – отметил Монастырский.

По его словам, сейчас запланирована закупка более 6 тыс. таких бодикамер.

Также в МВД было принято решение о закупке первой партии электромобилей для патрульной полиции. Монастырский подчеркнул, что это позволит уменьшить расходы, в том числе и на горючее.

"Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государственного бюджета в целом", – подчеркнул министр.

Инфографика: mvs.gov.ua
Инфографика: mvs.gov.ua

Контекст:

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД. Он сменил на этом посту Арсена Авакова, возглавлявшего МВД с февраля 2014 года.

Теги: МВД, Украина, полиция, Денис Монастырский
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