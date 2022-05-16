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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кубраков и Квин обсудили пути разрешения топливного кризиса в Украине

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Украина и США обсудили вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки
Украина и США обсудили вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обсудил временной с поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин и представителями посольства США в Украине пути разрешения топливного кризиса. Об этом сообщается в Facebook украинского министерства.

Кубраков рассказал, что Мининфраструктуры Украины уже договорилось с Польшей о безразрешительном движении перевозчиков горючего. Ведомство готово работать в сотрудничестве с США над повышением эффективности работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на западных границах Украины.

"Наша главная задача – поддержка и развитие общих логистических проектов, привлечение средств на восстановление украинских городов и объектов инфраструктуры", – заявил Кубраков.

Он также поблагодарил США за системную поддержку Украины в вопросах вооружения, финансовой помощи, поддержания санкционной работы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки, где отсутствие украинской аграрной продукции создает продовольственный кризис.

"В этом контексте особое внимание было уделено деблокаде портов в Одесском регионе и вовлечению ООН в системное решение этой проблемы", – сообщили в Мининфраструктуры.

Также стороны обсудили вопросы санкционной политики в отношении России – в частности, как усилить санкции и закрыть все лазейки. 

В завершение встречи Кубраков пригласил Квин и дипломатов в поездку по регионам, которые понесли значительные потери в результате военной агрессии России.

Контекст:

Дефицит топлива в Украине возник в конце апреля в результате, в частности, уничтожения Россией около 15 украинских нефтебаз, а также Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.

3 мая первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что проблема с наличием топлива на автозаправках будет решена "буквально через несколько дней", но "цены будут другими".

Теги: США, экономика, бензин, Министерство инфраструктуры, дефицит, Мининфраструктуры, нефтепродукты, морские порты Украины, Александр Кубраков, Кристина Квин
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