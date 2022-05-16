Кубраков и Квин обсудили пути разрешения топливного кризиса в Украине

Украина и США обсудили вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Кубраков рассказал, что Мининфраструктуры Украины уже договорилось с Польшей о безразрешительном движении перевозчиков горючего. Ведомство готово работать в сотрудничестве с США над повышением эффективности работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на западных границах Украины.

"Наша главная задача – поддержка и развитие общих логистических проектов, привлечение средств на восстановление украинских городов и объектов инфраструктуры", – заявил Кубраков.

Он также поблагодарил США за системную поддержку Украины в вопросах вооружения, финансовой помощи, поддержания санкционной работы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки, где отсутствие украинской аграрной продукции создает продовольственный кризис.

"В этом контексте особое внимание было уделено деблокаде портов в Одесском регионе и вовлечению ООН в системное решение этой проблемы", – сообщили в Мининфраструктуры.

Также стороны обсудили вопросы санкционной политики в отношении России – в частности, как усилить санкции и закрыть все лазейки.

В завершение встречи Кубраков пригласил Квин и дипломатов в поездку по регионам, которые понесли значительные потери в результате военной агрессии России.