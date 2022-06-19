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Данилов: Той цены на бензин, которая была раньше, уже не будет

Данилов: Если по всему миру цена за бензин, условно, &euro;2 за литр, то как у нас может быть &euro;1?
Данилов: Если по всему миру цена за бензин, условно, €2 за литр, то как у нас может быть €1?
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в Украине больше не будет такой цены на топливо, которая была до полномасштабного вторжения РФ. Об этом он заявил в интервью LIGA.net, которое вышло 18 июня.

"Я думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени он решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, €2 за литр, то как у нас может быть €1?" – сказал он.

Контекст:

Дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.

29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели, но этого не произошло. В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".

13 июня Свириденко заявила, что Украина в июне планирует увеличить импорт бензина и дизельного топлива в 1,6 раза по сравнению в маем – до 600 тыс. тонн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: бензин, СНБО, цены, дизельное топливо, Алексей Данилов
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