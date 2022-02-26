Украина не будет подключаться к энергосистеме РФ – министр энергетики

Он напомнил, что 24–26 февраля украинская энергосистема в тестовом режиме работала изолированно. Эта проверка необходима в рамках соглашения о будущем объединении энергосистем Украины и Евросоюза.

"Автономная работа украинской энергосистемы 24–26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры. Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинских потребителей даже в условиях военной агрессии", – отметил Галущенко.

27 февраля энергосистему Украины должны были снова подключить к объединенной системе РФ и Беларуси.

"Враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов. Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран. После восьми лет, что мы доказываем наш европейский выбор, после вооруженного нападения России в течение последних дней ни в одной европейской стране не может быть сомнений в наших стремлениях", – подчеркнул министр.

Он заверил, что энергосистема Украины "обладает достаточным запасом мощности и продемонстрировала свою устойчивость".

"В работе 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности", – заключил Галущенко.