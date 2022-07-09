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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще в 23 населенных пункта Донбасса – ДТЭК

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Энергетики приступают к восстановлению сразу, как получают разрешение от Вооруженных сил Украины
Энергетики приступают к восстановлению сразу, как получают разрешение от Вооруженных сил Украины
Фото: dtek-dem.com.ua

Энергетики вместе с военными ВСУ вернули свет еще 13 тысячам домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской общинах Донбасса. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

За сутки энергетики отремонтировали сети и вернули свет еще в 23 населенных пункта Донецкой области. Вновь получают электропитание 13 243 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"В том числе снова со светом около 12 тысяч домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской общинах, обесточенных из-за обстрелов накануне, 7 июня. Еще 1,3 тысячи семей в Бахмутской, Авдеевской и Торецкой общинах, постоянно страдающих последствиями боевых действий, специалистам энергокомпании удалось возобновить питание менее чем за сутки", – отметили в компании.

Пока остаются без света 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики приступают к восстановлению сразу, как получают разрешение от Вооруженных сил Украины.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы
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