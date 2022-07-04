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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В июне энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 783 тысяч семей

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В Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более чем 765 тысячам потребителей
В Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более чем 765 тысячам потребителей
Фото: grids.dtek.com

В течение июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 783 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении компании.

"За июнь электромонтеры ДТЭК вернули свет более чем 783 тысячам семей в 660 населенных пунктах, которые остались без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях", – сообщили в компании.

Только в Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более чем 765 тысячам потребителей в 605 населенных пунктах, подчеркнули в пресс-службе.

"Энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 130 суток и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы у наших клиентов был дома свет", – отметили в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевской области, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тысячам отключенных потребителей. Для полного восстановления электросетей освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн, сообщало агентство "РБК-Украина".

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, война России против Украины
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