В июне энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 783 тысяч семей

В Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более чем 765 тысячам потребителей Фото: grids.dtek.com

"За июнь электромонтеры ДТЭК вернули свет более чем 783 тысячам семей в 660 населенных пунктах, которые остались без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях", – сообщили в компании.

Только в Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более чем 765 тысячам потребителей в 605 населенных пунктах, подчеркнули в пресс-службе.

"Энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 130 суток и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы у наших клиентов был дома свет", – отметили в ДТЭК.

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