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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 13 июля обстреляли Степногорск кассетными боеприпасами, повреждена амбулатория – Запорожская ОВА

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Россияне обстреляли амбулаторию в Степногорске
Россияне обстреляли амбулаторию в Степногорске
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Российские оккупанты 13 июля обстреляли жилые дома и амбулаторию в поселке городского типа Степногорск Запорожской области с использованием запрещенных кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Оккупант нанес удар кассетными снарядами по многоэтажным домам и гражданской инфраструктуре поселка. В частности, разрушения получила местная амбулатория семейной медицины. Также снаряд попал в трансформатор, в результате чего было обесточено около 200 потребителей", – говорится в сообщении.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Как отмечают в ОВА, вражеские обстрелы продолжают уничтожать коммунальные магистрали Запорожской области.

На 14 июля из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения остались 21 360 абонентов в 77 населенных пунктах Запорожской области.

Без газоснабжения – 226 677 абонентов в 268 населенных пунктах области, в том числе в Бердянске, Приморске, Мелитополе, Энергодаре, Васильевке, Днепрорудном, Пологах, Гуляйполе, Орехове, Токмаке и других. 

Из-за боевых действий коммунальщики не могут починить повреждения. 

В Гуляйполе, Степногорске и прилегающих к ним селах отсутствует водоснабжение. Без воды остается и часть города Пологи. В результате обстрелов в Орехове и близлежащих селах повреждены водопроводные сети, артезианские скважины и другие сооружения.

За прошедшие сутки вражеские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Степногорск, Новояковлевка, Каменское. Поступило 18 сообщений о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. В регионе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Степногорск и раньше попадал под обстрелы оккупантов

Теги: Запорожская область, электроснабжение, коммунальщики, кассетные бомбы, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура
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