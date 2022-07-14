Оккупанты 13 июля обстреляли Степногорск кассетными боеприпасами, повреждена амбулатория – Запорожская ОВА

"Оккупант нанес удар кассетными снарядами по многоэтажным домам и гражданской инфраструктуре поселка. В частности, разрушения получила местная амбулатория семейной медицины. Также снаряд попал в трансформатор, в результате чего было обесточено около 200 потребителей", – говорится в сообщении.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Как отмечают в ОВА, вражеские обстрелы продолжают уничтожать коммунальные магистрали Запорожской области.

На 14 июля из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения остались 21 360 абонентов в 77 населенных пунктах Запорожской области.

Без газоснабжения – 226 677 абонентов в 268 населенных пунктах области, в том числе в Бердянске, Приморске, Мелитополе, Энергодаре, Васильевке, Днепрорудном, Пологах, Гуляйполе, Орехове, Токмаке и других.

Из-за боевых действий коммунальщики не могут починить повреждения.

В Гуляйполе, Степногорске и прилегающих к ним селах отсутствует водоснабжение. Без воды остается и часть города Пологи. В результате обстрелов в Орехове и близлежащих селах повреждены водопроводные сети, артезианские скважины и другие сооружения.

За прошедшие сутки вражеские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Степногорск, Новояковлевка, Каменское. Поступило 18 сообщений о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.