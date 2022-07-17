За сутки от российских обстрелов и ракетных ударов погибли три жителя Донецкой области, 12 – ранены

Погибли двое жителей Удачного и один – Покровска.
Всего с начала полномасштабного вторжения зафиксирована гибель 623 мирных жителей Донецкой области. Ранены были 1598.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
В утренней сводке о ситуации в области Кириленко подчеркнул, что россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности – по учебным заведениям.
"Три ракеты прилетели в Торецкую общину: одна попала в жилой квартал Торецка, две – в Железное, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет", – написал глава ОВА.
В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа. Информация о пострадавших пока не поступала.
В Соледаре в результате обстрела вспыхнул пожар в местном центре детского и юношеского творчества. на месте работают спасатели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.
Регион оккупанты обстреливают ежедневно. В частности, 15 июля в результате ударов россиян в области погибли, по данным Кириленко, восемь мирных жителей.