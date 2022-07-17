За сутки от российских обстрелов и ракетных ударов погибли три жителя Донецкой области, 12 – ранены

Погибли двое жителей Удачного и один – Покровска.

Всего с начала полномасштабного вторжения зафиксирована гибель 623 мирных жителей Донецкой области. Ранены были 1598.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В утренней сводке о ситуации в области Кириленко подчеркнул, что россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности – по учебным заведениям.

"Три ракеты прилетели в Торецкую общину: одна попала в жилой квартал Торецка, две – в Железное, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет", – написал глава ОВА.

В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Соледаре в результате обстрела вспыхнул пожар в местном центре детского и юношеского творчества. на месте работают спасатели.

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