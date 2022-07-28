Сенат США единогласно одобрил резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма

Сенат решил обратиться к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм Фото: depositphotos.com

В сообщении сказано, что Сенат принял во внимание призывы украинской стороны признать РФ страной – спонсором терроризма.

В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбитие на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17.

"По указанию президента [Владимира] Путина Российская Федерация направила и санкционировала неизбирательные обстрелы гражданских центров в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей… Вооруженные силы РФ совершили многочисленные суммарные казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои зверства массовыми захоронениями по всей Украине", – говорится в резолюции.

В связи с этим Сенат решил обратиться к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм.

Как отмечает The New York Times, резолюция была принята единогласно. Она необязательна для исполнения, однако таким образом Сенат оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена.

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