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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенат США единогласно одобрил резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма

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Сенат решил обратиться к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм
Сенат решил обратиться к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм
Фото: depositphotos.com

Сенат США 28 июля одобрил резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. Об этом говорится на сайте Конгресса США.

В сообщении сказано, что Сенат принял во внимание призывы украинской стороны признать РФ страной – спонсором терроризма.

В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбитие на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17.

"По указанию президента [Владимира] Путина Российская Федерация направила и санкционировала неизбирательные обстрелы гражданских центров в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей… Вооруженные силы РФ совершили многочисленные суммарные казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои зверства массовыми захоронениями по всей Украине", – говорится в резолюции.

В связи с этим Сенат решил обратиться к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм.

Как отмечает The New York Times, резолюция была принята единогласно. Она необязательна для исполнения, однако таким образом Сенат оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В мае этого года два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине.

Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию. Документ призывал объявить РФ спонсором терроризма, но фактически это не было сделано.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Теги: Россия, США, Украина, терроризм, санкции, террористы, Сенат США, Энтони Блинкен, резолюция, война России против Украины, финансирование
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