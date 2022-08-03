Вагнеровцы заминировали здание в Оленовке, чтобы огонь быстро распространился. Обмен пленными оккупанты не планировали – ГУР

Украинские военнопленные, которых удерживали и пытали в Оленовке, проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли, подчеркивают в ГУР Фото: ЕРА

В ГУР сообщили, что установлены некоторые обстоятельства, касающиеся гибели украинских военнопленных в Оленовке. Речь идет об умышленном убийстве, подчеркивают в разведке.

По информации ГУР, так называемые следователи "МГБ ДНР", вагнеровцы и сотрудники ФСБ проводили допросы пленных.

"Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие мероприятия в первую очередь были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов. В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречении бойцов от своих взглядов, а также осуждении действий руководства Украины", – говорится в сообщении.

Оккупанты проводили допросы "конвейерно на регулярной основе", но не могли добиться успеха, так как "украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли", подчеркивают в ГУР.

"Российская сторона не имела намерений проводить обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных. По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", – добавили в украинской разведке.