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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вагнеровцы заминировали здание в Оленовке, чтобы огонь быстро распространился. Обмен пленными оккупанты не планировали – ГУР

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Украинские военнопленные, которых удерживали и пытали в Оленовке, проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли, подчеркивают в ГУР
Украинские военнопленные, которых удерживали и пытали в Оленовке, проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли, подчеркивают в ГУР
Фото: ЕРА

Боевики "ДНР", наемники из частной военной компании "Вагнер" и представители ФСБ России пытали украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области, а потом уничтожили их. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, опубликованном 3 августа в Facebook.

В ГУР сообщили, что установлены некоторые обстоятельства, касающиеся гибели украинских военнопленных в Оленовке. Речь идет об умышленном убийстве, подчеркивают в разведке. 

По информации ГУР, так называемые следователи "МГБ ДНР", вагнеровцы и сотрудники ФСБ проводили допросы пленных. 

"Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие мероприятия в первую очередь были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов. В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречении бойцов от своих взглядов, а также осуждении действий руководства Украины", – говорится в сообщении. 

Оккупанты проводили допросы "конвейерно на регулярной основе", но не могли добиться успеха, так как "украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли", подчеркивают в ГУР. 

"Российская сторона не имела намерений проводить обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных. По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", – добавили в украинской разведке. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid02nTsJtecsYm5JA4M8opgF74xbbgbj2pcrY385oWighdhhTnC94o2gonBb6JWRoDFWl

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек. При этом ни один из сотрудников так называемого "следственного изолятора" не пострадал. 

РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".

Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Когда они покидали завод, в Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщали, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять

Операция по выводу украинских военных проводилась при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Как говорил Зеленский, ООН, МККК и Россия брали на себя обязательства, что военнопленные будут в безопасности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, убийство, Донецкая область, разведка, пытки, наемники, пленные, минирование, Оленовка, расследование, Вагнер, обмен пленными, взрывы, Офис генпрокурора
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