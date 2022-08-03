Руководство Верховной Рады призвало признать РФ государством-террористом после теракта в Оленовке

Парламентарии напомнили, что в ночь на 29 августа РФ совершила теракт в бывшей колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, в результате чего погибло около 50 человек.

"Массовое умышленное убийство террористическим кремлевским режимом украинских военнопленных является циничным и жестоким военным преступлением, не имеющим срока давности, нарушением принципов и норм международного права, законов и обычаев ведения войны, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и Дополнительного протокола 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года, и, в конце концов, грубым унижением норм морали и цивилизационных достижений человечества. Заранее спланированное варварское уничтожение украинских военнопленных в Оленовке – это кровавая попытка российской преступной власти скрыть факты пыток и издевательств над украинскими военнопленными, расстрелы и другие военные преступления, совершенные ею на временно оккупированной территории Донецкой области, цинично обвинив Украину", – говорится в заявлении.

Политики заявили, что своими действиями РФ "в очередной раз доказала, что она является государством-террористом, которое продолжает людоненавистнические преступные практики тоталитарного советского режима". В этом контексте они напомнили о массовом расстреле польских офицеров, который в Москве долгое время отрицали, а также о Смоленской авиакатастрофе, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще более 90 человек.

"Военное преступление в Оленовке, ответственность за которое полностью несет преступная российская власть, является частью политики геноцида, которую Российская Федерация веками целенаправленно проводит против украинского народа", – заявило руководство Рады.

Стефанчук, Корниенко и Кондратюк призвали международное сообщество "признать Российскую Федерацию государством-террористом и принять действенные меры для ее всесторонней международной изоляции путем прекращения всех видов сотрудничества с ней и замораживания контактов с ее представителями на всех уровнях".

Также они призвали, в частности, заставить РФ выполнять Женевскую конвенцию и другие нормы международного гуманитарного права и усилить санкционное и экономическое давление на РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбитие на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17.

Как отмечает The New York Times, резолюция была принята единогласно. Она необязательна для исполнения, однако таким образом Сенат оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.