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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ОБСЕ об убийстве украинских военных в Оленовке: Если мы хотим остаться собой, мы должны сделать все, чтобы виновные понесли наказание

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Рау не исключает, что РФ будет пытаться скрыть следы преступления в Оленовке
Рау не исключает, что РФ будет пытаться скрыть следы преступления в Оленовке
Фото: gur.gov.ua

Гибель украинских военнослужащих в Оленовке Донецкой области должна быть расследована, заявил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 2 августа в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Трансляция брифинга велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Это ситуация, которая является очередным вызовом для всех политиков, юристов и просто честных и порядочных людей, которые считают, что наша совместная жизнь, добрососедские отношения... что мы должны уважать правила международного права, а также простейшие принципы – принципы гуманизма", – сказал Рау. 

Так он отреагировал на слова журналиста, что нет сомнений в том, что РФ применила термобарические боеприпасы в Оленовке. 

Использование такого оружия должно быть расследовано, осуждено, а причастные должны понести ответственность и наказание, подчеркнул он. 

"И не только потому, что это преступление, как и все, совершенные в период этой войны, заслуживает наказания. Так должно быть просто потому, что если мы все хотим быть преданными принципам, на которых строятся и должны строиться международные отношения, если мы хотим остаться собой, мы должны сделать все, чтобы те, кто совершил это преступление, кто вдохновлял это преступление и кто в будущем еще будет пытаться скрыть всю "кухню" преступлений, – чтобы они понесли наказание", – добавил он. 

О том, что гибель украинских военнопленных в Оленовке стала результатом применения термобарических боеприпасов, 1 августа заявлял, ссылаясь на выводы международных экспертов, генпрокурор Украины Андрей Костин. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибло 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что помещение с украинскими пленными в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.

Представительство Красного Креста в Украине 30 июля не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля минобороны РФ заявило о согласии на доступ к колонии в Оленовке для экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.

В ООН заявили о желании "с согласия сторон" помочь в расследовании гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ОБСЕ, Оленовка, расследование, война России против Украины, военнослужащий, Збигнев Рау
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