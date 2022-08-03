Глава ОБСЕ об убийстве украинских военных в Оленовке: Если мы хотим остаться собой, мы должны сделать все, чтобы виновные понесли наказание

Трансляция брифинга велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
"Это ситуация, которая является очередным вызовом для всех политиков, юристов и просто честных и порядочных людей, которые считают, что наша совместная жизнь, добрососедские отношения... что мы должны уважать правила международного права, а также простейшие принципы – принципы гуманизма", – сказал Рау.
Так он отреагировал на слова журналиста, что нет сомнений в том, что РФ применила термобарические боеприпасы в Оленовке.
Использование такого оружия должно быть расследовано, осуждено, а причастные должны понести ответственность и наказание, подчеркнул он.
"И не только потому, что это преступление, как и все, совершенные в период этой войны, заслуживает наказания. Так должно быть просто потому, что если мы все хотим быть преданными принципам, на которых строятся и должны строиться международные отношения, если мы хотим остаться собой, мы должны сделать все, чтобы те, кто совершил это преступление, кто вдохновлял это преступление и кто в будущем еще будет пытаться скрыть всю "кухню" преступлений, – чтобы они понесли наказание", – добавил он.
О том, что гибель украинских военнопленных в Оленовке стала результатом применения термобарических боеприпасов, 1 августа заявлял, ссылаясь на выводы международных экспертов, генпрокурор Украины Андрей Костин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибло 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
В Генштабе ВСУ сообщили, что помещение с украинскими пленными в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.
Представительство Красного Креста в Украине 30 июля не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля минобороны РФ заявило о согласии на доступ к колонии в Оленовке для экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.
В ООН заявили о желании "с согласия сторон" помочь в расследовании гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке.