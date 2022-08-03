Глава ОБСЕ об убийстве украинских военных в Оленовке: Если мы хотим остаться собой, мы должны сделать все, чтобы виновные понесли наказание

Трансляция брифинга велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Это ситуация, которая является очередным вызовом для всех политиков, юристов и просто честных и порядочных людей, которые считают, что наша совместная жизнь, добрососедские отношения... что мы должны уважать правила международного права, а также простейшие принципы – принципы гуманизма", – сказал Рау.

Так он отреагировал на слова журналиста, что нет сомнений в том, что РФ применила термобарические боеприпасы в Оленовке.

Использование такого оружия должно быть расследовано, осуждено, а причастные должны понести ответственность и наказание, подчеркнул он.

"И не только потому, что это преступление, как и все, совершенные в период этой войны, заслуживает наказания. Так должно быть просто потому, что если мы все хотим быть преданными принципам, на которых строятся и должны строиться международные отношения, если мы хотим остаться собой, мы должны сделать все, чтобы те, кто совершил это преступление, кто вдохновлял это преступление и кто в будущем еще будет пытаться скрыть всю "кухню" преступлений, – чтобы они понесли наказание", – добавил он.

О том, что гибель украинских военнопленных в Оленовке стала результатом применения термобарических боеприпасов, 1 августа заявлял, ссылаясь на выводы международных экспертов, генпрокурор Украины Андрей Костин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)