Оккупанты в Оленовке, по предварительным данным, убили украинских военнопленных термобарическим оружием – генпрокурор Украины

Генпрокурор подчеркнул, что получает отчеты о том, как продвигается расследование убийства украинских пленных в Оленовке, каждые три часа. Он подчеркнул, что в настоящее время к расследованию привлечены международные эксперты, которые сотрудничают с Офисом генпрокурора.
"Хочу сообщить, что предварительные выводы международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие… То есть это, несомненно, не ракетный обстрел – в этом они уверены", – заявил Костин, подчеркнув, что это мнение не одного, а нескольких экспертов.
По его словам, применение в Оленовке термобарического оружия, которое использует РФ, подтверждается также информацией, которую в настоящее время отрабатывают органы досудебного расследования.
Костин добавил, что проводятся безотлагательные следственные действия для установления "конкретных лиц", причастных к гибели украинских пленных но их поиск – "вопрос более сложный".
"На мой взгляд, более приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве здания ракетными системами типа HIMARS. Но еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор", – подытожил генпрокурор.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.
Представительство Красного Креста в Украине 30 июля не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля минобороны РФ заявило о согласии на доступ к колонии в Оленовке для экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.
В ООН заявили о желании "с согласия сторон" помочь в расследовании гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке.