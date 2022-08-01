ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Оленовке, по предварительным данным, убили украинских военнопленных термобарическим оружием – генпрокурор Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эксперты предварительно указывают, что в Оленовке применили термобарическое оружие, состоящее на вооружении у страны-агрессора
Эксперты предварительно указывают, что в Оленовке применили термобарическое оружие, состоящее на вооружении у страны-агрессора
Фото: Офіс Генпрокурора України / Facebook

Предварительные заключения международных экспертов говорят о том, что гибель украинских военнопленных, которые содержались в колонии в Оленовке Донецкой области, была следствием применения российскими войсками термобарического оружия. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал в интервью в эфире единого телемарафона, которое транслировал, в частности, телеканал ТСН.

Генпрокурор подчеркнул, что получает отчеты о том, как продвигается расследование убийства украинских пленных в Оленовке, каждые три часа. Он подчеркнул, что в настоящее время к расследованию привлечены международные эксперты, которые сотрудничают с Офисом генпрокурора.

"Хочу сообщить, что предварительные выводы международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие… То есть это, несомненно, не ракетный обстрел – в этом они уверены", – заявил Костин, подчеркнув, что это мнение не одного, а нескольких экспертов.

По его словам, применение в Оленовке термобарического оружия, которое использует РФ, подтверждается также информацией, которую в настоящее время отрабатывают органы досудебного расследования.

Костин добавил, что проводятся безотлагательные следственные действия для установления "конкретных лиц", причастных к гибели украинских пленных  но их поиск – "вопрос более сложный".

"На мой взгляд, более приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве здания ракетными системами типа HIMARS. Но еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор", – подытожил генпрокурор.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.

Представительство Красного Креста в Украине 30 июля не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля минобороны РФ заявило о согласии на доступ к колонии в Оленовке для экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.

В ООН заявили о желании "с согласия сторон" помочь в расследовании гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке.

Теги: Россия, Украина, теракт, взрыв, убийство, оккупация, Мариуполь, следствие, российская пропаганда, пытки, пленные, Оленовка, расследование, Минобороны, преступление, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Вагнер, военнослужащий, Андрей Костин, Офис генпрокурора, дезинформация, колония, прокурор, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (71351)
2
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (67740)
3
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (55120)
4
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (52733)
5
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (48820)
6
"Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках (25855) G
7
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (23040)
8
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (22132)
 
 
 
 