Причастные к убийству украинских пленных в Оленовке понесут наказание от "украинского "Моссада" – Геращенко

Геращенко: Еще некоторое время – и мы превзойдем "Моссад" Фото: mvs.gov.ua

"Могу сказать, что у нас в Украине уже есть подразделения, которые занимаются тем, чем занимался "Моссад" в Израиле. Еще некоторое время – и мы превзойдем "Моссад". Вы видите, как на оккупированных территориях ликвидируются предатели... Сегодня в Украине формируется одна из самых мощных спецслужб мира", – сказал Геращенко.

Он добавил, что по окончании войны Украина "еще будет соревноваться с "Моссадом", ЦРУ и MI6, какая служба умеет лучше защищать интересы своей страны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что в Украине появилось подразделение, подобное разведывательной службе Израиля "Моссад", Геращенко в мае заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

После массовых убийств российскими оккупантами мирных жителей в Буче президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что многие украинцы не будут ждать международного суда над российскими военными преступниками, а "будут ждать ночи и искать их сами".

В июне в Украине запустили информационную систему "Книга палачей" с данными об оккупантах – военных преступниках.