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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Причастные к убийству украинских пленных в Оленовке понесут наказание от "украинского "Моссада" – Геращенко

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Геращенко: Еще некоторое время и мы превзойдем "Моссад"
Геращенко: Еще некоторое время – и мы превзойдем "Моссад"
Фото: mvs.gov.ua

Украинская разведка и правоохранительные органы рано или поздно установят всех причастных к массовому убийству пленных в Оленовке и заставят понести наказание, пообещал советник главы МВД Антон Геращенко. Об этом он сказал в эфире проекта "Фейгин. Live" 30 июля.

"Могу сказать, что у нас в Украине уже есть подразделения, которые занимаются тем, чем занимался "Моссад" в Израиле. Еще некоторое время – и мы превзойдем "Моссад". Вы видите, как на оккупированных территориях ликвидируются предатели... Сегодня в Украине формируется одна из самых мощных спецслужб мира", – сказал Геращенко.

Он добавил, что по окончании войны Украина "еще будет соревноваться с "Моссадом", ЦРУ и MI6, какая служба умеет лучше защищать интересы своей страны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что в Украине появилось подразделение, подобное разведывательной службе Израиля "Моссад", Геращенко в мае заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

После массовых убийств российскими оккупантами мирных жителей в Буче президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что многие украинцы не будут ждать международного суда над российскими военными преступниками, а "будут ждать ночи и искать их сами".

В июне в Украине запустили информационную систему "Книга палачей" с данными об оккупантах – военных преступниках.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания и обвинила ВСУ в "ударе ракетами HIMARS" по колонии.

Оккупанты озвучивали разные данные о числе погибших. 30 июля минобороны РФ опубликовало списки, согласно которым погибли 50 и ранены 73 украинских военныхУкраинские власти эти данные не подтверждали.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска – оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами". Специалисты СБУ также обратили внимание, что, судя по видео с места событий, эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

ГУР Минобороны Украины заявило, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") и они не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

Теги: разведка, Антон Геращенко, пленные, Оленовка, Моссад, спецслужбы, война России против Украины
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