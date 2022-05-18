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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: Такое подразделение, как "Моссад", в Украине уже есть. Я не завидую русским

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Геращенко: Людей, которые хотят уничтожать русских бандитов и врагов, очень много
Геращенко: Людей, которые хотят уничтожать русских бандитов и врагов, очень много
Фото: МВС України / Facebook

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в Украине действуют специальные службы, которые занимаются поиском российских оккупантов.

"Многие у нас в Украине ждут народного возмездия за то, что эти нелюди на нашей территории творят. Есть информация, что то тут, то там в России вспыхивают то нефтебазы, то склады с порохом, то военные части, то взрывается на оккупированных территориях газ, то еще что-то... Есть ощущение, что желание народного возмездия как-то трансформировалось в реальное", – сказал Гордон.

Он спросил у Геращенко, появится в Украине такое подразделение, как разведывательная служба Израиля "Моссад", "которое мало того, что будет заниматься диверсиями на территории врага, так еще и отлавливать всех карателей, которые пришли на нашу территорию, и совершать над ними акт возмездия". 

"Как я понимаю, такое подразделение уже есть. Оно уже работает. Вы уже видели результаты этой работы, – ответил советник министра. – Мы не заявляем об этом публично, так же, как и Израиль об этом не заявляет. Но мы видим, как участились взрывы газа [на оккупированной российскими войсками территории Украины], как участились поломки железных дорог, как сами собой рушатся мосты в Белгородской области, Курской области, по которым идет подвоз танков, топлива, снабжения для российской группировки войск на Донбассе. Такие подразделения есть и были. Они работают. Просто сейчас они стали работать на полную мощность, а может, даже еще не на полную мощность, а только начали свою работу". 

Геращенко подчеркнул, что в Украине многие хотят отомстить оккупантам за все преступления, которые они совершили на территории страны. 

"Людей, которые хотят уничтожать русских бандитов и врагов, очень много. Это те, кто потерял  своих боевых товарищей, те, кто потерял членов своих семей... Поэтому я не завидую очень многим русским, которые пришли сюда убивать людей", – сказал советник главы МВД.

Геращенко напомнил, что украинская военная разведка опубликовала данные многих российских военнослужащих, которые были на территории Украины, в том числе в Буче Киевской области, где были убиты сотни мирных жителей, а также тех, кто бомбил украинские города, в частности, Харьков и Чернигов. Он считает, что их наказание – "дело будущего". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские властизападные государства и международные правозащитные организации.

После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления.

После массовых убийств российскими оккупантами мирных жителей в Буче президент Украины Владимир Зеленский сказал, что такие трагедии уменьшают шансы урегулировать ситуацию путем переговоров. По его мнению, многие украинцы не будут ждать международного суда над российскими военными преступниками, а "будут ждать ночи и искать их сами".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Антон Геращенко, Моссад, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины
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