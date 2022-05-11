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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С учетом количества жертв, разрушений и жестокости, с которой все это происходит, создание украинского "Моссада" было бы оправдано – Сухачев

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По словам Сухачева, в случае создания украинского "Моссада" квалифицированные специалисты для работы в этой службе найдутся сразу
По словам Сухачева, в случае создания украинского "Моссада" квалифицированные специалисты для работы в этой службе найдутся сразу
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев в интервью изданию "Українські новини", опубликованном 29 апреля, сказал, что на фоне полномасштабной войны России против Украины и преступлений, совершенных российской армией, было бы оправданным создание украинского "Моссада".

Возможность создания такого органа Сухачев назвал политическим вопросом.

"Все знают об израильской спецслужбе "Моссад" и об эффективности ее работы. Вопрос создания таковой в Украине – вопрос политический. Он относится к компетенции президента Украины, СНБО и парламента. Что касается моего личного мнения, то с учетом того, что сейчас происходит в нашей стране: с учетом количества жертв и масштабов разрушений, а также той жестокости, с которой все это происходит, думаю, что создание такого органа было бы вполне оправдано", – подчеркнул директор ГБР.

Он отметил, что в случае создания украинского "Моссада" квалифицированные специалисты для работы в этой службе найдутся сразу.

"Наша страна уже восемь лет находится в состоянии войны. У нас есть много военнослужащих, которые имеют определенный опыт спецопераций. Если решение о создании такого органа будет принято, стране не нужно много времени для его укомплектования профессиональными сотрудниками", – подчеркнул Сухачев.

"Моссад" – разведка Израиля, которую называют одной из самых больших и эффективных в мире. "Моссад" проводит тайные специальные операции за пределами страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины – это изнасилования, казни, убийства детей.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: Россия, Украина, Израиль, война, разведка, Моссад, преступление, спецслужбы, война России против Украины, военнослужащий, ГБР, Алексей Сухачев
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