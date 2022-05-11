С учетом количества жертв, разрушений и жестокости, с которой все это происходит, создание украинского "Моссада" было бы оправдано – Сухачев

По словам Сухачева, в случае создания украинского "Моссада" квалифицированные специалисты для работы в этой службе найдутся сразу Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Возможность создания такого органа Сухачев назвал политическим вопросом.

"Все знают об израильской спецслужбе "Моссад" и об эффективности ее работы. Вопрос создания таковой в Украине – вопрос политический. Он относится к компетенции президента Украины, СНБО и парламента. Что касается моего личного мнения, то с учетом того, что сейчас происходит в нашей стране: с учетом количества жертв и масштабов разрушений, а также той жестокости, с которой все это происходит, думаю, что создание такого органа было бы вполне оправдано", – подчеркнул директор ГБР.

Он отметил, что в случае создания украинского "Моссада" квалифицированные специалисты для работы в этой службе найдутся сразу.

"Наша страна уже восемь лет находится в состоянии войны. У нас есть много военнослужащих, которые имеют определенный опыт спецопераций. Если решение о создании такого органа будет принято, стране не нужно много времени для его укомплектования профессиональными сотрудниками", – подчеркнул Сухачев.

"Моссад" – разведка Израиля, которую называют одной из самых больших и эффективных в мире. "Моссад" проводит тайные специальные операции за пределами страны.

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