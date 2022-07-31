Родственники защитников "Азовстали" после трагедии в Оленовке призвали мир признать РФ государством – спонсором терроризма

На площади собралось несколько десятков человек, большинство – родственники военнопленных бойцов полка "Азов". Акцию организовала инициативная группа "Вирій" при поддержке Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Ассоциация 30 июля также опубликовала заявление к международному сообществу в связи с убийством пленных в Оленовке.
Его авторы призвали признать Россию государством – спонсором мирового терроризма, а ООН и Международный комитет Красного Креста, которые гарантировали сохранение жизни украинских военнопленных, – отреагировать на преступные действия России, нарушившей все ранее заключенные договоренности, выяснить состояние раненых и других пленных.
Жена командира полка "Азов" Катерина Прокопенко напомнила, что, когда защитники "Азовстали" сложили оружие и сдались в плен, ООН и Международный комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не будет угрожать.
В комментарии Общественному Прокопенко предположила, что убийство пленных в Оленовке было заранее спланированной россиянами акцией.
"Мы пока не знаем, у нас только догадки есть, что это может быть зачистка произошедших до того убийств, пыток. Мы в ожидании международного расследования, нейтрального расследования. Но предварительно мы знаем, что это не HIMARS и это не ошибка нашей стороны. Это сознательный акт, направленный на убийство героев "Азовстали", – сказала она.
По словам Прокопенко, у родственников военнопленных есть списки погибших только от российской стороны.
Аналогичные акции украинцы проводят 30–31 июля в ряде городов и стран мира.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания и обвинила ВСУ в "ударе ракетами HIMARS" по колонии.
Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек. 30 июля минобороны РФ опубликовало списки, согласно которым погибли 50 и ранены 73 украинских военных. Украинские власти эти данные не подтверждали.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По информации ведомства, в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.
Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Специалисты СБУ также обратили внимание, что, судя по видео с места событий, эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.
ГУР Минобороны Украины заявило, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") и они не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.