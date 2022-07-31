Родственники защитников "Азовстали" после трагедии в Оленовке призвали мир признать РФ государством – спонсором терроризма

У родственников военнопленных сейчас есть списки погибших только от российской стороны Фото: suspilne.media

На площади собралось несколько десятков человек, большинство – родственники военнопленных бойцов полка "Азов". Акцию организовала инициативная группа "Вирій" при поддержке Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Ассоциация 30 июля также опубликовала заявление к международному сообществу в связи с убийством пленных в Оленовке.

Его авторы призвали признать Россию государством – спонсором мирового терроризма, а ООН и Международный комитет Красного Креста, которые гарантировали сохранение жизни украинских военнопленных, – отреагировать на преступные действия России, нарушившей все ранее заключенные договоренности, выяснить состояние раненых и других пленных.

Жена командира полка "Азов" Катерина Прокопенко напомнила, что, когда защитники "Азовстали" сложили оружие и сдались в плен, ООН и Международный комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не будет угрожать.

В комментарии Общественному Прокопенко предположила, что убийство пленных в Оленовке было заранее спланированной россиянами акцией.

"Мы пока не знаем, у нас только догадки есть, что это может быть зачистка произошедших до того убийств, пыток. Мы в ожидании международного расследования, нейтрального расследования. Но предварительно мы знаем, что это не HIMARS и это не ошибка нашей стороны. Это сознательный акт, направленный на убийство героев "Азовстали", – сказала она.

По словам Прокопенко, у родственников военнопленных есть списки погибших только от российской стороны.

Фото: suspilne.media

Аналогичные акции украинцы проводят 30–31 июля в ряде городов и стран мира.