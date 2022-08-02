Нет оснований доверять спискам погибших в Оленовке военнопленных, которые публикуют оккупанты – ГУР Минобороны

По информации Юсова, координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу обратился к России с запросом о предоставлении информации, списках погибших и раненных в результате российского теракта, а также о возвращении тел погибших защитников.
"К сожалению, до сих пор не получены официальные ответы, мы можем оперировать только теми данными, которые россияне обнародовали в интернете”, – сообщил представитель ГУР МО Украины.
Он указал, что в ходе проверки в указанных списках обнаружены, в частности, фамилии украинских воинов, которые были ранены до событий в Оленовке. По словам Юсова, относительно таких бойцов были договоренности об обмене в ближайшее время, и они на момент теракта должны были находиться в больнице, а не в бараке, в промзоне.
"Соответственно, говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", – подытожил Юсов. Пресс-служба ГУР МО отмечает, что в настоящий момент нет оснований доверять спискам погибших и раненых, которые распространяют оккупанты.
Минобороны РФ 30 июля опубликовало списки якобы погибших и раненных в Оленовке пленных. Украинские власти эти данные не подтверждали. В патронатной службе полка "Азов" подчеркнули, что не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяют их достоверность.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погиблj 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.
Представительство Красного Креста в Украине 30 июля не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля минобороны РФ заявило о согласии на доступ к колонии в Оленовке для экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. По состоянию на 1 августа оккупанты по-прежнему не предоставили доступа к месту гибели украинских военнопленных в Оленовке представителям МККК, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец
В ООН заявили о желании "с согласия сторон" помочь в расследовании гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке.