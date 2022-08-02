Нет оснований доверять спискам погибших в Оленовке военнопленных, которые публикуют оккупанты – ГУР Минобороны

Украинская разведка не может верифицировать списки украинцев, погибших в Оленовке, так как РФ не дает официальных ответов на запросы Фото: Головне управления розвідки МО Украины / Telegram

По информации Юсова, координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу обратился к России с запросом о предоставлении информации, списках погибших и раненных в результате российского теракта, а также о возвращении тел погибших защитников.

"К сожалению, до сих пор не получены официальные ответы, мы можем оперировать только теми данными, которые россияне обнародовали в интернете”, – сообщил представитель ГУР МО Украины.

Он указал, что в ходе проверки в указанных списках обнаружены, в частности, фамилии украинских воинов, которые были ранены до событий в Оленовке. По словам Юсова, относительно таких бойцов были договоренности об обмене в ближайшее время, и они на момент теракта должны были находиться в больнице, а не в бараке, в промзоне.

"Соответственно, говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", – подытожил Юсов. Пресс-служба ГУР МО отмечает, что в настоящий момент нет оснований доверять спискам погибших и раненых, которые распространяют оккупанты.

Минобороны РФ 30 июля опубликовало списки якобы погибших и раненных в Оленовке пленных. Украинские власти эти данные не подтверждали. В патронатной службе полка "Азов" подчеркнули, что не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяют их достоверность.