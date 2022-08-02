ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в ответе за убийство украинских пленных в Оленовке – ISW

По оценке Института изучения войны, РФ несет ответственность за убийство пленных и нарушение Женевской конвенции
По оценке Института изучения войны, РФ несет ответственность за убийство пленных и нарушение Женевской конвенции
Фото: EPA

Российские силы ответственны за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва 28 июля в подконтрольной России тюрьме в Оленовке Донецкой области. К такому выводу пришел американский Институт исследования войны (ISW), сообщается в отчете, опубликованном 1 августа.

“Спутниковые и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание. Его стены не были разрушены, а вокруг не осталось воронок от снарядов. Это очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо точечного удара, либо возгорания зажигательного или взрывчатого вещества, заложенного внутри“, – говорится в отчете. 

По оценкам экспертов ISW, ВСУ могли нанести такой удар только с помощью системы HIMARS, в противном случае атака повредила бы окрестные здания, но на спутниковых снимках таких повреждений нет. 

“Учитывая оценку США о том, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушение  Женевских конвенций“, – сказано в документе.

Контекст:

29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания. Позднее главарь боевиков Денис Пушилин заявил о 53 погибших и 75 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно. По словам главы государства, в результате было цинично убито более 50 украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

СБУ опубликовала данные перехвата разговора оккупантов, который может свидетельствовать о вине российской стороны в гибели украинских пленных в Оленовке.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, взрывы в Оленовке устроили наемники частной военной компании из России.

Теги: теракт, терроризм, взрыв, убийство, оккупация, полк Азов, пленные, Оленовка, жертвы, расследование, российская агрессия, отчет, война России против Украины, погибшие, колония, российские оккупанты, военное преступление, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Нереально вкусные и легкие при приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Нереально вкусные и легкие при приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Параметры тела из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!
  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (106953)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (99665)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (79313)
4
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (72898)
5
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (61548)
6
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (54356)
7
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек" (29069)
8
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (19919)
 
 
 
 