Россия в ответе за убийство украинских пленных в Оленовке – ISW

“Спутниковые и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание. Его стены не были разрушены, а вокруг не осталось воронок от снарядов. Это очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо точечного удара, либо возгорания зажигательного или взрывчатого вещества, заложенного внутри“, – говорится в отчете.
По оценкам экспертов ISW, ВСУ могли нанести такой удар только с помощью системы HIMARS, в противном случае атака повредила бы окрестные здания, но на спутниковых снимках таких повреждений нет.
“Учитывая оценку США о том, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушение Женевских конвенций“, – сказано в документе.
29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания. Позднее главарь боевиков Денис Пушилин заявил о 53 погибших и 75 раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно. По словам главы государства, в результате было цинично убито более 50 украинских защитников.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
СБУ опубликовала данные перехвата разговора оккупантов, который может свидетельствовать о вине российской стороны в гибели украинских пленных в Оленовке.
По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, взрывы в Оленовке устроили наемники частной военной компании из России.