Россия в ответе за убийство украинских пленных в Оленовке – ISW

“Спутниковые и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание. Его стены не были разрушены, а вокруг не осталось воронок от снарядов. Это очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо точечного удара, либо возгорания зажигательного или взрывчатого вещества, заложенного внутри“, – говорится в отчете.

По оценкам экспертов ISW, ВСУ могли нанести такой удар только с помощью системы HIMARS, в противном случае атака повредила бы окрестные здания, но на спутниковых снимках таких повреждений нет.

“Учитывая оценку США о том, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушение Женевских конвенций“, – сказано в документе.