Оккупанты до сих пор не допустили Красный Крест к месту гибели украинских пленных в Оленовке – омбудсмен

Лубинец отметил, что в Оленовку не пускают и его Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

"Несмотря на заявления РФ, что якобы они предоставили доступ к месту трагедии в Оленовке представителям МККК и представителям мониторинговой миссии ООН, сегодня я получил от Международного комитета Красного креста ответ, что нет, им не предоставили такой доступ", – сказал он.

По словам омбудсмена, в отличие от Красного Креста, коммуникация с представителями ООН "хуже".

"Письма, запросы я направляю. Я сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-либо сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить", – объяснил Лубинец.

Он почеркнул, что и сам пока не может попасть в Оленовку.

Лубинец не ожидает, что российские оккупанты его допустят туда в ближайшие дни.

"Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев. Но "по окончании расследования". На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили", – отметил омбудсмен.

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