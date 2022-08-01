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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты до сих пор не допустили Красный Крест к месту гибели украинских пленных в Оленовке – омбудсмен

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Лубинец отметил, что в Оленовку не пускают и его
Лубинец отметил, что в Оленовку не пускают и его
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

По состоянию на 1 августа оккупанты не предоставили доступа к месту гибели 29 июля украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, сообщает "Украинская правда".

"Несмотря на заявления РФ, что якобы они предоставили доступ к месту трагедии в Оленовке представителям МККК и представителям мониторинговой миссии ООН, сегодня я получил от Международного комитета Красного креста ответ, что нет, им не предоставили такой доступ", – сказал он.

По словам омбудсмена, в отличие от Красного Креста, коммуникация с представителями ООН "хуже".

"Письма, запросы я направляю. Я сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-либо сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить", – объяснил Лубинец.

Он почеркнул, что и сам пока не может попасть в Оленовку.

Лубинец не ожидает, что российские оккупанты его допустят туда в ближайшие дни.

"Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев. Но "по окончании расследования". На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили", – отметил омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания и обвинила ВСУ в "ударе ракетами HIMARS" по колонии.

Оккупанты озвучивали разные данные о числе погибших. 30 июля минобороны РФ опубликовало списки, согласно которым погибли 50 и ранены 73 украинских военныхУкраинские власти эти данные не подтверждали.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска – оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами". Специалисты СБУ также обратили внимание, что, судя по видео с места событий, эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Украинская военная разведка объявила, что взрывы в бывшей колонии устроили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") и они не были согласованы с руководством минобороны РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, Донецкая область, война, Красный Крест, пленные, Оленовка, расследование, омбудсмен, война России против Украины, погибшие, Дмитрий Лубинец, колония, российские оккупанты
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