Зеленский: Теракт в Оленовке должен стать решающим аргументом для цивилизованных стран, чтобы признать РФ государством-террористом

Зеленский: Что еще нужно для признания РФ государством-террористом? Фото: EPA

Он отметил, что в сегодняшних переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Польши, главой ОБСЕ Збигневом Рау обсуждал вопрос украинских военнопленных, удерживаемых РФ.

"В частности, это касается и российского теракта в Оленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом. Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения о признании России государством-террористом?" – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбитие на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17.

Как отмечает The New York Times, резолюция была принята единогласно. Она необязательна для исполнения, однако таким образом Сенат оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.