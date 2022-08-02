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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Теракт в Оленовке должен стать решающим аргументом для цивилизованных стран, чтобы признать РФ государством-террористом

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Зеленский: Что еще нужно для признания РФ государством-террористом?
Зеленский: Что еще нужно для признания РФ государством-террористом?
Фото: EPA

После теракта в бывшей колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области, где погибли украинские военнопленные, международное сообщество должно признать Россию государством-террористом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 2 августа, опубликованного его пресс-службой.

Он отметил, что в сегодняшних переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Польши, главой ОБСЕ Збигневом Рау обсуждал вопрос украинских военнопленных, удерживаемых РФ.

"В частности, это касается и российского теракта в Оленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом. Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения о признании России государством-террористом?" – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбитие на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17. 

Как отмечает The New York Times, резолюция была принята единогласно. Она необязательна для исполнения, однако таким образом Сенат оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена. 

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибло 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.

Представительство Красного Креста в Украине 30 июля не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля минобороны РФ заявило о согласии на доступ к колонии в Оленовке для экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. По состоянию на 1 августа оккупанты по-прежнему не предоставили доступа к месту гибели украинских военнопленных в Оленовке представителям МККК, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец 

В ООН заявили о желании "с согласия сторон" помочь в расследовании гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, теракт, пленные, Оленовка, Владимир Зеленский, война России против Украины
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