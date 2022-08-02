Зеленский объяснил генсеку НАТО, что для перехода в контрнаступление Украине необходимо тяжелое вооружение

Зеленский рассказал собеседнику о ситуации на поле боя, отметили в ОП Фото: president.gov.ua

"Генеральный секретарь Альянса выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Оленовке. Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран – членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению", – говорится в сообщении.

В Офисе президента рассказали, что Зеленский подчеркнул важность получения Украиной от Альянса "в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО", и "акцентировал на важности обеспечения полного финансирования указанной помощи".

"Президент отдельно обсудил с генеральным секретарем Альянса состояние обработки запросов Украины к НАТО относительно помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставки необходимого оборудования", – объяснили в пресс-службе Зеленского.

По данным ОП, Столтенберг приветствовал "зерновое соглашение" и отправку из порта Одессы первого судна с зерном, а Зеленский пригласил генсека НАТО принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа.