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Зеленский объяснил генсеку НАТО, что для перехода в контрнаступление Украине необходимо тяжелое вооружение

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Зеленский рассказал собеседнику о ситуации на поле боя, отметили в ОП
Зеленский рассказал собеседнику о ситуации на поле боя, отметили в ОП
Фото: president.gov.ua

2 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Генеральный секретарь Альянса выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Оленовке. Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран – членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению", – говорится в сообщении.

В Офисе президента рассказали, что Зеленский подчеркнул важность получения Украиной от Альянса "в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО", и "акцентировал на важности обеспечения полного финансирования указанной помощи".

"Президент отдельно обсудил с генеральным секретарем Альянса состояние обработки запросов Украины к НАТО относительно помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставки необходимого оборудования", – объяснили в пресс-службе Зеленского.

По данным ОП, Столтенберг приветствовал "зерновое соглашение" и отправку из порта Одессы первого судна с зерном, а Зеленский пригласил генсека НАТО принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе члены НАТО, увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед". В общей сложности Соединенные Штаты с учетом 17-го пакета военной помощи выделили Украине около $8,8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $10 млрд.

2 августа министр обороны Украины Алексей Резников назвал выделение нового пакета помощи США в сфере безопасности в размере $550 млн "еще одной инвестицией в безопасность восточного фланга НАТО".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, НАТО, оружие, инвестиции, убийство, Йенс Столтенберг, телефоны, вооружение, оборона, помощь, Оленовка, вторжение, Владимир Зеленский, саммит, разминирование, финансирование, зерно
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