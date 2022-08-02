Резников: Новый пакет военной помощи от США – еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО

Резников: Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы изгнать российских захватчиков Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Новый пакет военной помощи от США – это еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС. Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы изгнать российских захватчиков из Украины!" – написал Резников.

Он выразил благодарность всему американскому народу, а также президенту США Джо Байдену и министру обороны США Ллойду Остину за их лидерство в помощи Украине.

The new military aid package from * is another investment in the security of NATO's eastern flank&support for democracy in EU. Our artillerymen are ready to turn night into day to expel the russian invaders from * !Thank you @POTUS & @SecDef for your leadership & all * people! pic.twitter.com/C4qaz5LxY4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 2, 2022

1 августа президент США Джо Байден утвердил 17-й пакет военной помощи Украине в размере $550 млн. Он предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Пентагон сообщил, что в рамках этого пакета предоставит Украине 75 тыс. боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Количество и дальность ракет для HIMARS не называется.