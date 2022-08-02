Резников: Новый пакет военной помощи от США – еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО

"Новый пакет военной помощи от США – это еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС. Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы изгнать российских захватчиков из Украины!" – написал Резников.
Он выразил благодарность всему американскому народу, а также президенту США Джо Байдену и министру обороны США Ллойду Остину за их лидерство в помощи Украине.
The new military aid package from * is another investment in the security of NATO's eastern flank&support for democracy in EU. Our artillerymen are ready to turn night into day to expel the russian invaders from * !Thank you @POTUS & @SecDef for your leadership & all * people! pic.twitter.com/C4qaz5LxY4— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 2, 2022
1 августа президент США Джо Байден утвердил 17-й пакет военной помощи Украине в размере $550 млн. Он предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.
Пентагон сообщил, что в рамках этого пакета предоставит Украине 75 тыс. боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Количество и дальность ракет для HIMARS не называется.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".