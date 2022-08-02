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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Новый пакет военной помощи от США – еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО

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Резников: Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы изгнать российских захватчиков
Резников: Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы изгнать российских захватчиков
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за выделение нового пакета помощи в сфере безопасности в размере $550 млн. Сообщение он опубликовал в Twitter.

"Новый пакет военной помощи от США – это еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС. Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы изгнать российских захватчиков из Украины!" – написал Резников.

Он выразил благодарность всему американскому народу, а также президенту США Джо Байдену и министру обороны США Ллойду Остину за их лидерство в помощи Украине.

1 августа президент США Джо Байден утвердил 17-й пакет военной помощи Украине в размере $550 млн. Он предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Пентагон сообщил, что в рамках этого пакета предоставит Украине 75 тыс. боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Количество и дальность ракет для HIMARS не называется.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: США, военная помощь, Алексей Резников, артиллерия, война России против Украины
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