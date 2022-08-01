Байден поручил предоставить новый пакет военной помощи Украине на $550 млн. В него войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии

Ракеты для HIMARS войдут в новый пакет военной помощи США для Украины Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Байден этим меморандумом делегировал государственному секретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до S550 млн на военную продукцию и услуги, чтобы оказать помощь Украине.

Семнадцатый пакет военной помощи предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Министерство обороны США заявило, что предоставит Украине 75 тыс. боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155-мм и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Количество и дальность ракет для HIMARS не называется.

В общей сложности Соединенные Штаты, подчеркнули в Пентагоне, выделили Украине около $8,8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более S10 млрд.





Семнадцатый пакет военной помощи США был анонсирован 30 июля.

Предпоследний, 16-й предоставленный Украине пакет военной помощи на сумму $270 млн США огласили 22 июля. Он включал $175 млн, выделение которых 22 июля одобрил президент США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В рамках 16-го пакета США передали Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, четыре командно-штабные машины, 36 тыс. снарядов калибра 105 мм, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование, а также до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.

1 августа министр обороны Украины Алексей Резников объявил о том, что США передадут Уараине четыре дополнительных установки HIMARS.