США выделяют новый пакет военной помощи для Украины на $270 млн – Пентагон

Это включает $175 млн, выделение которых сегодня одобрил президента США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Это 16-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года, отметили в пресс-службе.
"Возможности этого пакета включают дополнительное количество систем вооружения и оборудования, которые украинцы так эффективно используют на поле боя для защиты своей страны", – говорится в сообщении.
США в рамках одобренной президентом помощи передадут Украине:
В рамках USAI Пентагон также предоставит Украине до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.
"В отличие от президентского сокращения, USAI является органом, в соответствии с которым Соединенные Штаты закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование, которое используется из запасов министерства обороны США. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.
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Таким образом, США предоставили Украине уже 16 HIMARS, 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что США и союзники обязались предоставить Украине в целом более 20 HIMARS.
В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.