США выделяют новый пакет военной помощи для Украины на $270 млн – Пентагон

Это включает $175 млн, выделение которых сегодня одобрил президента США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Это 16-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года, отметили в пресс-службе.

"Возможности этого пакета включают дополнительное количество систем вооружения и оборудования, которые украинцы так эффективно используют на поле боя для защиты своей страны", – говорится в сообщении.

США в рамках одобренной президентом помощи передадут Украине:

четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним;

четыре командно-штабные машины;

36 тыс. снарядов калибра 105 мм;

дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование.

В рамках USAI Пентагон также предоставит Украине до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.

"В отличие от президентского сокращения, USAI является органом, в соответствии с которым Соединенные Штаты закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование, которое используется из запасов министерства обороны США. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Таким образом, США предоставили Украине уже 16 HIMARS, 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что США и союзники обязались предоставить Украине в целом более 20 HIMARS.