США изучают возможность отправки истребителей Украине – Белый дом

Кирби отметил, что речь идет не о поставках в ближайшей перспективе Фото: EPA

Кирби отметил, что речь идет не о поставках в ближайшей перспективе, а о проведенном администрацией президента США Джо Байдена "предварительном изучении возможности" передать украинским военным такие самолеты.

Сообщая об этом, Кирби подчеркнул, что активная война в Украине продолжается пятый месяц, а "на востоке Украины бушуют бои".

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20 июля Reuters со ссылкой на начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна сообщило, что США рассматривают возможность обучения украинских пилотов. По данным агентства, ВСУ "стремятся уйти от зависимости от российских самолетов" и ищут возможность приобретения западных истребителей.

Reuters обратило внимание на то, что комментарий Брауна прозвучал через несколько дней после того, как Палата представителей США одобрила поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 год, что позволит выделить $100 млн на обучение украинских пилотов и техническое обслуживание боевых самолетов Соединенных Штатов.