Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $175 млн

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, включая раздел 621 закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я делегирую государственному секретарю полномочия [...] распорядиться о выделении до $175 млн на оборонные товары и услуги министерства обороны, а также на военное образование и обучение, оказание помощи Украине", – говорится в указе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Новый пакет военной помощи 19 июля анонсировал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он сообщал, что в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS. 20 июля глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал предоставление Украине четырех систем HIMARS.