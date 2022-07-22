Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $175 млн

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, включая раздел 621 закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я делегирую государственному секретарю полномочия [...] распорядиться о выделении до $175 млн на оборонные товары и услуги министерства обороны, а также на военное образование и обучение, оказание помощи Украине", – говорится в указе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Новый пакет военной помощи 19 июля анонсировал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он сообщал, что в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS. 20 июля глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал предоставление Украине четырех систем HIMARS.
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.
8 июля Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.
20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что США и союзники обязались предоставить Украине в целом более 20 HIMARS.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.