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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Главный хит лета на передовой". В Украину прибыли еще четыре HIMARS – Резников

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Число HIMARS, предоставленных США Украине, достигло 16
Число HIMARS, предоставленных США Украине, достигло 16
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 августа сообщил в Twitter, что в Украину доставили еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.

"Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны Ллойду Остину и народу США за усиление украинской армии. Мы доказали, что эффективно используем это оружие. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", – написал министр.

Перед этим он сообщил, что в Украину доставили из Германии три РСЗО MARS ІІ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на этой неделе предоставят Украине еще четыре системы. Таким образом, их суммарное количество достигнет 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, Алексей Резников, боеприпасы, РСЗО, война России против Украины, HIMARS
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