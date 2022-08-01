"Главный хит лета на передовой". В Украину прибыли еще четыре HIMARS – Резников

"Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны Ллойду Остину и народу США за усиление украинской армии. Мы доказали, что эффективно используем это оружие. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", – написал министр.
4 additional HIMARS have arrived in * . I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and * people for strengthening of #UAarmy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022
We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit * of this summer at the front lines!
* pic.twitter.com/iOBoxfjV7e
Перед этим он сообщил, что в Украину доставили из Германии три РСЗО MARS ІІ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на этой неделе предоставят Украине еще четыре системы. Таким образом, их суммарное количество достигнет 16.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.