"Главный хит лета на передовой". В Украину прибыли еще четыре HIMARS – Резников

"Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны Ллойду Остину и народу США за усиление украинской армии. Мы доказали, что эффективно используем это оружие. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", – написал министр.

4 additional HIMARS have arrived in * . I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and * people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit * of this summer at the front lines!

* pic.twitter.com/iOBoxfjV7e — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Перед этим он сообщил, что в Украину доставили из Германии три РСЗО MARS ІІ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)