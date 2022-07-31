Резников поблагодарил Италию за новый пакет военной помощи

"Когда мы едины, нас невозможно победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille!" – написал Резников.

Он не уточнил, что именно входит в новый пакет военной помощи.

When we stand united, we can't be defeated! I would like to thank the * government and personally my friend @guerini_lorenzo for the new military aid package. The * people will always remember the unwavering support of * . Grazie mille! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 31, 2022

27 июля парламентский комитет по безопасности Италии (Copasir) одобрил указ министерства обороны о передаче четвертого пакета военной помощи Украине, сообщило издание Fatto Quotidiano. В его состав входит военная техника, материалы и оборудование, список поставок не приводится.