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"Будем работать и далее". Зеленский поблагодарил за поддержу Украины подавшего в отставку премьера Италии

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В июне Драги приезжал в Киев
В июне Драги приезжал в Киев
Фото: EPA

21 июля президент Украины Владимир Зеленский посвятил твит подавшему в отставку премьер-министру Италии Марио Драги.

"Искренне благодарю Марио Драги за незыблемую поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ и в защите общих европейских ценностей – демократии и свободы. Будем работать и далее над укреплением украино-итальянского сотрудничества", – написал Зеленский.

Он также выразил убеждение, что "активная поддержка народом Италии народа Украины будет продолжаться".

21 июля Драги передал президенту Италии Серджо Маттарелле второе за неделю прошение об отставке с должности премьер-министра, и президент "принял это во внимание".

Первый раз Драги подал в отставку 14 июля, но Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне против России. Драги выступает за жесткую политику по отношению к Москве. В то же время его оппоненты занимают гораздо менее однозначную позицию.

Контекст:

В июне Драги побывал с визитом в Киеве и выразил поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Италия, война, вторжение, политика, отставка, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, премьер-министр, сотрудничество, Марио Драги
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