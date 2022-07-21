"Будем работать и далее". Зеленский поблагодарил за поддержу Украины подавшего в отставку премьера Италии

"Искренне благодарю Марио Драги за незыблемую поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ и в защите общих европейских ценностей – демократии и свободы. Будем работать и далее над укреплением украино-итальянского сотрудничества", – написал Зеленский.

Он также выразил убеждение, что "активная поддержка народом Италии народа Украины будет продолжаться".

Щиро вдячний #МаріоДра * і за непорушну підтримку * в боротьбі з агресією РФ і в захисті спільних європейських цінностей – демократії та свободи. Працюватимемо й надалі над зміцненням * - * співпраці. Переконаний, що активна підтримка народом * народу * триватиме! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2022

21 июля Драги передал президенту Италии Серджо Маттарелле второе за неделю прошение об отставке с должности премьер-министра, и президент "принял это во внимание".

Первый раз Драги подал в отставку 14 июля, но Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне против России. Драги выступает за жесткую политику по отношению к Москве. В то же время его оппоненты занимают гораздо менее однозначную позицию.