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ПОЛИТИКА

Драги в разговоре с Зеленским подтвердил полную поддержку Украины правительством Италии

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Зеленский (справа) отметил весомый личный вклад Драги в предоставлении Украине статуса страны кандидата на вступление в ЕС
Зеленский (справа) отметил весомый личный вклад Драги в предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поблагодарил за всестороннюю поддержку и солидарность итальянского народа. Также отметил весомый личный вклад премьер-министра в предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в Европейский союз", – написал Зеленский.

Как отмечается на сайте правительства Италии, стороны обсудили "последние изменения ситуации на местах".

"Премьер Драги подтвердил полную поддержку и солидарность итальянского правительства с Украиной", – говорится в сообщении.

Контекст:

Драги 14 июля объявил о решении уйти в отставку на фоне раскола в коалиции – партия "Движение пяти звезд" отказалась принимать участие в процедуре голосования о вотуме доверия правительству. Драги заявил о развале коалиции. Это могло привести к новым парламентским выборам.

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.

В июне партию "Движение пяти звезд" покинули глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, вместе с ним из политсилы вышла группа депутатов. Министр перед уходом обвинил лидера "Движения пяти звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, писало Reuters.

Теги: Украина, Италия, правительство, переговоры, Европейский союз, Владимир Зеленский, президент, премьер-министр, Марио Драги
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