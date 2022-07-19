Драги в разговоре с Зеленским подтвердил полную поддержку Украины правительством Италии

"Поблагодарил за всестороннюю поддержку и солидарность итальянского народа. Также отметил весомый личный вклад премьер-министра в предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в Европейский союз", – написал Зеленский.
Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром * #МаріоДра * і. Подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу. Також відзначив вагомий особистий внесок Прем'єр-міністра щодо надання Україні статусу країни – кандидата на вступ до #ЄС.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2022
Как отмечается на сайте правительства Италии, стороны обсудили "последние изменения ситуации на местах".
"Премьер Драги подтвердил полную поддержку и солидарность итальянского правительства с Украиной", – говорится в сообщении.
Драги 14 июля объявил о решении уйти в отставку на фоне раскола в коалиции – партия "Движение пяти звезд" отказалась принимать участие в процедуре голосования о вотуме доверия правительству. Драги заявил о развале коалиции. Это могло привести к новым парламентским выборам.
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.
В июне партию "Движение пяти звезд" покинули глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, вместе с ним из политсилы вышла группа депутатов. Министр перед уходом обвинил лидера "Движения пяти звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, писало Reuters.