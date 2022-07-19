Драги в разговоре с Зеленским подтвердил полную поддержку Украины правительством Италии

Зеленский (справа) отметил весомый личный вклад Драги в предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в ЕС Фото: president.gov.ua

"Поблагодарил за всестороннюю поддержку и солидарность итальянского народа. Также отметил весомый личный вклад премьер-министра в предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в Европейский союз", – написал Зеленский.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром * #МаріоДра * і. Подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу. Також відзначив вагомий особистий внесок Прем'єр-міністра щодо надання Україні статусу країни – кандидата на вступ до #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2022

Как отмечается на сайте правительства Италии, стороны обсудили "последние изменения ситуации на местах".

"Премьер Драги подтвердил полную поддержку и солидарность итальянского правительства с Украиной", – говорится в сообщении.