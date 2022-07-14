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Президент Италии не принял отставку Драги

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Маттарелла встретился с Драги в своей резиденции сегодня вечером
Маттарелла встретился с Драги в своей резиденции сегодня вечером
Фото: quirinale.it

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Маттарелла и Драги сегодня вечером встретились в Квиринальском дворце – резиденции президента. 

"Президент республики не принял отставку и предложил премьер-министру выступить в парламенте с заявлением, чтобы оценка ситуации, которая возникла по итогам заседания, состоявшегося сегодня в Сенате республики, была проведена на должном уровне", – сообщили в канцелярии Маттареллы по итогам встречи.

Драги 14 июля объявил о решении уйти в отставку на фоне раскола в коалиции – партия "Движение пяти звезд" отказалась сегодня принимать участие в процедуре голосования о вотуме доверия правительству. Драги заявил о развале коалиции. Это могло привести к новым парламентским выборам.

Контекст:

В июне партию "Движение пяти звезд" покинули глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, вместе с ним из политсилы вышла группа депутатов. Министр перед уходом обвинил лидера "Движения пяти звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, писало Reuters.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Италия, правительство, МИД Италии, отставка, Серджо Маттарелла, премьер-министр, Марио Драги
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