Президент Италии не принял отставку Драги

Маттарелла встретился с Драги в своей резиденции сегодня вечером Фото: quirinale.it

Маттарелла и Драги сегодня вечером встретились в Квиринальском дворце – резиденции президента.

"Президент республики не принял отставку и предложил премьер-министру выступить в парламенте с заявлением, чтобы оценка ситуации, которая возникла по итогам заседания, состоявшегося сегодня в Сенате республики, была проведена на должном уровне", – сообщили в канцелярии Маттареллы по итогам встречи.

Драги 14 июля объявил о решении уйти в отставку на фоне раскола в коалиции – партия "Движение пяти звезд" отказалась сегодня принимать участие в процедуре голосования о вотуме доверия правительству. Драги заявил о развале коалиции. Это могло привести к новым парламентским выборам.