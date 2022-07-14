Президент Италии не принял отставку Драги

Маттарелла и Драги сегодня вечером встретились в Квиринальском дворце – резиденции президента.
"Президент республики не принял отставку и предложил премьер-министру выступить в парламенте с заявлением, чтобы оценка ситуации, которая возникла по итогам заседания, состоявшегося сегодня в Сенате республики, была проведена на должном уровне", – сообщили в канцелярии Маттареллы по итогам встречи.
Драги 14 июля объявил о решении уйти в отставку на фоне раскола в коалиции – партия "Движение пяти звезд" отказалась сегодня принимать участие в процедуре голосования о вотуме доверия правительству. Драги заявил о развале коалиции. Это могло привести к новым парламентским выборам.
В июне партию "Движение пяти звезд" покинули глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, вместе с ним из политсилы вышла группа депутатов. Министр перед уходом обвинил лидера "Движения пяти звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, писало Reuters.