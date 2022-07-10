Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео

На концерте группы присутствовала американская актриса Анджелина Джоли вместе со своей дочерью Шайло.
Поклонники актрисы сняли ее на камеру телефона, а видео опубликовали на фан-странице звезды в Instagram. Во время концерта Джоли подпевала музыкантам, пританцовывая в такт.
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Фронтмен группы Дамиано Давид во время концерта выступил в поддержку Украины, обматерив президента РФ Владимира Путина.
"Fuck Putin! Fuck the war!" – прокричал Дамиано Давид и показал соответствующий жест. Этот фрагмент растиражирован пользователями сети в Twitter.
Зрители отреагировали на слова артиста громкими овациями.
Roma'da bir konser veren Måneskin, "Fuck Putin" sözüyle damga vurdu. pic.twitter.com/A3UMSY2miK— Eurovision Türkiye (@Eurovisn_Turkey) July 10, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 марта Måneskin заявила, что не будет выступать в РФ после возобновления своего концертного тура, который ранее был отменен из-за пандемии коронавируса. Артисты также осудили нападение РФ на Украину.
В апреле во время концерта в Калифорнии музыканты выступили со словами поддержки украинцам.