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10 июля, 2022
 
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Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео

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Солист M&aring;neskin: Fuck Putin! Fuck the war!
Солист Måneskin: Fuck Putin! Fuck the war!
Фото: maneskinofficial / Instagram

Итальянская группа Måneskin 9 июля выступила с концертом в Риме (Италия) перед 70-тысячной аудиторией. Об этом сообщается на странице музыкантов в Instagram.

На концерте группы присутствовала американская актриса Анджелина Джоли вместе со своей дочерью Шайло.

Поклонники актрисы сняли ее на камеру телефона, а видео опубликовали на фан-странице звезды в Instagram. Во время концерта Джоли подпевала музыкантам, пританцовывая в такт. 

Фронтмен группы Дамиано Давид во время концерта выступил в поддержку Украины, обматерив президента РФ Владимира Путина.

"Fuck Putin! Fuck the war!" – прокричал Дамиано Давид и показал соответствующий жест. Этот фрагмент растиражирован пользователями сети в Twitter.

Зрители отреагировали на слова артиста громкими овациями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 марта Måneskin заявила, что не будет выступать в РФ после возобновления своего концертного тура, который ранее был отменен из-за пандемии коронавируса. Артисты также осудили нападение РФ на Украину.

В апреле во время концерта в Калифорнии музыканты выступили со словами поддержки украинцам.

Теги: Владимир Путин, Италия, Анджелина Джоли, война России против Украины, Дамиано Давид, Måneskin
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