Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео

На концерте группы присутствовала американская актриса Анджелина Джоли вместе со своей дочерью Шайло.

Поклонники актрисы сняли ее на камеру телефона, а видео опубликовали на фан-странице звезды в Instagram. Во время концерта Джоли подпевала музыкантам, пританцовывая в такт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @angeltresjolieog

Фронтмен группы Дамиано Давид во время концерта выступил в поддержку Украины, обматерив президента РФ Владимира Путина.

"Fuck Putin! Fuck the war!" – прокричал Дамиано Давид и показал соответствующий жест. Этот фрагмент растиражирован пользователями сети в Twitter.

Зрители отреагировали на слова артиста громкими овациями.

Roma'da bir konser veren Måneskin, "Fuck Putin" sözüyle damga vurdu. pic.twitter.com/A3UMSY2miK — Eurovision Türkiye (@Eurovisn_Turkey) July 10, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)