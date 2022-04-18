  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео

Победители "Евровидения 2022" посвятили Украине новую песню из своего репертуара –We Gonna Dance On Gasoline. Перед выступлением фронтмен группы Дамиано Давид обратился к зрителям, процитировав в том числе слова голливудского актера Чарли Чаплина. В конце обращения он также упомянул президента РФ Владимира Путина.

"Нам весело. Никому из нас не нужно думать, проснусь ли я утром, сколько бомб упадет на мой город. Прежде чем мы начнем играть песню, хочу обратиться к вам с речью Чарли Чаплина, которая была в одном из его величайших фильмов: "Те, кто меня слышит, говорю – не отчаивайтесь. Свобода, которую они отнимают у нас, вернется людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет! Не подчиняйтесь тем чудовищам – машинизированным людям с машинным умом и сердцем. Вы не машина, вы не скот! Вы – люди! Вы можете сделать эту жизнь свободной и красивой, сделать эту жизнь прекрасным приключением! Давайте используем эту силу – давайте все объединимся! Свободная Украина! Fuck Putin".

Фрагмент выступления артиста размещен на страницах многих пользователей в YouTube, включая "Обозреватель".

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Видео: Obozrevatel / YouTube

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