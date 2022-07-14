Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку

По словам Драги, он подаст заявление об отставке сегодня вечером.
Коалиционное правительство Италии оказалось на грани распада после того, как партия "Движение пяти звезд" отказалась принимать участие в процедуре голосования о вотуме доверия правительству, объясняет AFP.
#BREAKING Italy PM Draghi says will resign later Thursday pic.twitter.com/3lQqSxSXOu— AFP News Agency (@AFP) July 14, 2022
Как сообщает телесеть Sky TG24, Драги сегодня на заседании правительства сказал, что пакта доверия, лежащего в основе действий правительства, больше не существует. Коалиция, которая поддерживала правительство с момента его создания, распалась, заявил он.
Какими будут дальнейшие действия, неясно, пишет Bloomberg. Распад коалиции может привести к досрочным выборам, но не исключено, что партии попытаются избежать этого шага.
В июне партию "Движение пяти звезд" покинули глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, вместе с ним из политсилы вышла группа депутатов. Министр перед уходом обвинил лидера "Движения пяти звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, писало Reuters.