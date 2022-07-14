Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку

Драги решил уйти в отставку после раскола в коалиции Фото: ЕРА

По словам Драги, он подаст заявление об отставке сегодня вечером.

Коалиционное правительство Италии оказалось на грани распада после того, как партия "Движение пяти звезд" отказалась принимать участие в процедуре голосования о вотуме доверия правительству, объясняет AFP.

#BREAKING Italy PM Draghi says will resign later Thursday pic.twitter.com/3lQqSxSXOu — AFP News Agency (@AFP) July 14, 2022

Как сообщает телесеть Sky TG24, Драги сегодня на заседании правительства сказал, что пакта доверия, лежащего в основе действий правительства, больше не существует. Коалиция, которая поддерживала правительство с момента его создания, распалась, заявил он.

Какими будут дальнейшие действия, неясно, пишет Bloomberg. Распад коалиции может привести к досрочным выборам, но не исключено, что партии попытаются избежать этого шага.