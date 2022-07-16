Политический кризис в Италии ставит под угрозу поставки оружия Украине, критики Драги выполняют работу Путина – глава МИД

Критики главы Совета министров Италии Марио Драги выполняют работу президента РФ Владимира Путина, заявил он и призвал не допустить "падения правительства" на голосовании о доверии на следующей неделе.

Россияне "празднуют, что заставили пасть еще одно западное правительство", отметил он и выразил сомнение, что Италия в случае отставки правительства (оно продолжить исполнять обязанности до избрания нового) сможет поставлять Украине оружие.

Также в случае развала правительства министры лишатся полномочий принимать решения, касающиеся энергетики и подписывать сделки по закупке газа для создания резервов на зиму, и решать социальные вопросы, добавил Ди Майо.

Он назвал Драги одним из самых "горячих" лидеров Запада, противостоящих Путину. Драги поддерживает Украину и выступает за вступление страны в ЕС, писала Le Monde.

Политический кризис в Италии начался с того, что партия "Движение пять звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Драги подал в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

Ди Майо ранее возглавлял эту партию, но в июне покинул политсилу. Вместе с Ди Майо из партии вышел ряд депутатов. Теперь ее возглавляет экс-премьер Италии Джузеппе Конте. Ди Майо перед уходом обвинил Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, писало Reuters.

В интервью Politico Ди Майо сказал, что Конте "нападает на Драги, помогает путинской пропаганде и автократии над демократией".

Он упомянул сообщение экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который опубликовал коллаж с Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, объявившим об уходе в отставку.

По мнению Ди Майо, действия Конте наносят Драги наибольший вред.

Партия "Движение пять звезд" за последнее время несколько раз пыталась ослабить нынешнее правительство, выступив против увеличения расходов Италии на оборону для выполнения обязательств перед НАТО, а также приняв в парламенте резолюцию против НАТО и поддержки Италией Украины, которую приветствовал посол России в Риме, рассказа глава МИД.

Теперь он опасается, что в случае внеочередных парламентских выборов в Италии могут не успеть принять вовремя бюджет – он обычно проходит через парламент в период с июля по декабрь, а если выборы назначат на сентябрь или октябрь, новое правительство может не сформироваться в течение нескольких месяцев из-за сложностей, связанных с созданием коалиции.