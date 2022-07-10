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Джонсон может уйти из политики – СМИ

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Об отставке Джонсон объявил 7 июля
Об отставке Джонсон объявил 7 июля
Фото: ЕРА

Борис Джонсон, подавший в отставку с должности премьер-министра Великобритании, рассматривает вариант полного ухода из политики. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Такое решение, по данным журналистов, теперь уже и. о. премьера Джонсон обдумывает после "предательства многих своих министров", которые требовали его отставки, и и чьи заявления по этому поводу сам политики воспринял "в печали, а не в гневе".

Два высокопоставленные источника издания говорят, что сейчас Джонсон рассматривает два варианта своего будущего: остаться в Палате общин, как это сделала его предшественница на должности главы правительства Тереза Мэй, или уйти из политики совсем, не принимая участия в следующих выборах.

Британские журналисты отмечают, что у Джонсона могут возникнуть проблемы с местом жительства, так как ему придется выехать из занимаемого сейчас государственного помещения, а его личное жилье сдается в аренду.

Также The Telegraph пишет о финансовых проблемах и. о. премьер-министра Великобритании, подчеркивая, что после ухода с премьерской должности Джонсон потеряет зарплату в £164 тыс.

Однако у Джонсона есть на чем заработать, пишут британские журналисты. В качестве лектора он может зарабатывать около £50 тыс. за одно выступление, как делал это до прихода в правительство.

Также Джонсон до сих пор не написал биографическую книгу об Уильяме Шекспире, за которую получил аванс в £88 тыс. и которую изначально планировалось издать в 2016 году к 400-й годовщине смерти драматурга. Сдачу книги отложили тогда из-за назначения Джонсона главой МИД Великобритании.

Контекст:

В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.

Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и домогательствах к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.

В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.

7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал он. Джонсон добавил, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер". При этом он согласился, что "процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас".

Теги: Великобритания, выборы, Борис Джонсон, политика, отставка
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