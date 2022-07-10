Джонсон может уйти из политики – СМИ

Такое решение, по данным журналистов, теперь уже и. о. премьера Джонсон обдумывает после "предательства многих своих министров", которые требовали его отставки, и и чьи заявления по этому поводу сам политики воспринял "в печали, а не в гневе".

Два высокопоставленные источника издания говорят, что сейчас Джонсон рассматривает два варианта своего будущего: остаться в Палате общин, как это сделала его предшественница на должности главы правительства Тереза Мэй, или уйти из политики совсем, не принимая участия в следующих выборах.

Британские журналисты отмечают, что у Джонсона могут возникнуть проблемы с местом жительства, так как ему придется выехать из занимаемого сейчас государственного помещения, а его личное жилье сдается в аренду.

Также The Telegraph пишет о финансовых проблемах и. о. премьер-министра Великобритании, подчеркивая, что после ухода с премьерской должности Джонсон потеряет зарплату в £164 тыс.

Однако у Джонсона есть на чем заработать, пишут британские журналисты. В качестве лектора он может зарабатывать около £50 тыс. за одно выступление, как делал это до прихода в правительство.

Также Джонсон до сих пор не написал биографическую книгу об Уильяме Шекспире, за которую получил аванс в £88 тыс. и которую изначально планировалось издать в 2016 году к 400-й годовщине смерти драматурга. Сдачу книги отложили тогда из-за назначения Джонсона главой МИД Великобритании.