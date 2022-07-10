Джонсон может уйти из политики – СМИ

Такое решение, по данным журналистов, теперь уже и. о. премьера Джонсон обдумывает после "предательства многих своих министров", которые требовали его отставки, и и чьи заявления по этому поводу сам политики воспринял "в печали, а не в гневе".
Два высокопоставленные источника издания говорят, что сейчас Джонсон рассматривает два варианта своего будущего: остаться в Палате общин, как это сделала его предшественница на должности главы правительства Тереза Мэй, или уйти из политики совсем, не принимая участия в следующих выборах.
Британские журналисты отмечают, что у Джонсона могут возникнуть проблемы с местом жительства, так как ему придется выехать из занимаемого сейчас государственного помещения, а его личное жилье сдается в аренду.
Также The Telegraph пишет о финансовых проблемах и. о. премьер-министра Великобритании, подчеркивая, что после ухода с премьерской должности Джонсон потеряет зарплату в £164 тыс.
Однако у Джонсона есть на чем заработать, пишут британские журналисты. В качестве лектора он может зарабатывать около £50 тыс. за одно выступление, как делал это до прихода в правительство.
Также Джонсон до сих пор не написал биографическую книгу об Уильяме Шекспире, за которую получил аванс в £88 тыс. и которую изначально планировалось издать в 2016 году к 400-й годовщине смерти драматурга. Сдачу книги отложили тогда из-за назначения Джонсона главой МИД Великобритании.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и домогательствах к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.
7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал он. Джонсон добавил, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер". При этом он согласился, что "процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас".