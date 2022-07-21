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Драги во второй раз подал в отставку. Президент Италии "принял ее к сведению"

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Драги останется на посту для выполнения "текущих обязанностей"
Драги останется на посту для выполнения "текущих обязанностей"
Фото: EPA

Премьер-министр Италии Марио Драги 21 июля передал президенту Республики Серджо Маттарелле второе за неделю прошение об отставке. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба канцелярии президента Италии.

"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке. Президент Республики принял это во внимание. Правительство остается у власти для выполнения текущих обязанностей",– сказано в сообщении.

Сенат Италии 20 июля выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.

Контекст:

Политический кризис в Италии начался с того, что партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. До этого в июне партию "Движение пяти звезд" покинули глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, вместе с ним из политсилы вышла группа депутатов. 

Драги подал в отставку 14 июля, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне против России. Драги выступает за жесткую политику по отношению к Москве. В то же время его оппоненты, в особенности "Движение пяти звезд", занимают гораздо менее однозначную позицию.

Теги: Россия, Украина, Италия, депутаты, кризис, коалиция, политика, отставка, голосование, Серджо Маттарелла, премьер-министр, Марио Драги
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