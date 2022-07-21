Драги во второй раз подал в отставку. Президент Италии "принял ее к сведению"

"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке. Президент Республики принял это во внимание. Правительство остается у власти для выполнения текущих обязанностей",– сказано в сообщении.
Сенат Италии 20 июля выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.
Политический кризис в Италии начался с того, что партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. До этого в июне партию "Движение пяти звезд" покинули глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, вместе с ним из политсилы вышла группа депутатов.
Драги подал в отставку 14 июля, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.
Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне против России. Драги выступает за жесткую политику по отношению к Москве. В то же время его оппоненты, в особенности "Движение пяти звезд", занимают гораздо менее однозначную позицию.