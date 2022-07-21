Правительство Италии получило доверие, но СМИ считают, что Драги все равно может уйти в оставку

За доверие проголосовало 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133.
Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.
Как отмечает "Радио Свобода", целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Однако, судя по результатам голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не может.
Financial Times писало, что Драги, вероятно, подаст в отставку второй раз. Если он это сделает, то страну могут ждать досрочные выборы уже осенью.
Политический кризис в Италии начался с того, что партия "Движение пять звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Драги подал в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.
Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне с Россией. Драги выступает за жесткую политику по отношению к Москве. В то же время его оппоненты, в особенности "Движение пяти звезд", занимают гораздо менее однозначную позицию.