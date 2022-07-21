Правительство Италии получило доверие, но СМИ считают, что Драги все равно может уйти в оставку

Драги может подать в отставку второй раз, считают СМИ Фото: EPA

За доверие проголосовало 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133.

Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.

Как отмечает "Радио Свобода", целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Однако, судя по результатам голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не может.

Financial Times писало, что Драги, вероятно, подаст в отставку второй раз. Если он это сделает, то страну могут ждать досрочные выборы уже осенью.