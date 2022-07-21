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Правительство Италии получило доверие, но СМИ считают, что Драги все равно может уйти в оставку

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Драги может подать в отставку второй раз, считают СМИ
Драги может подать в отставку второй раз, считают СМИ
Фото: EPA

Сенат Италии 20 июля выразил доверие кабинету премьера Марио Драги, сообщило агентство ANSA. Однако премьер-министру не удалось заручиться поддержкой сразу нескольких партий правящей коалиции, поэтому он может второй раз объявить об отставке.

За доверие проголосовало 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133.

Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.

Как отмечает "Радио Свобода", целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Однако, судя по результатам голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не может.

Financial Times писало, что Драги, вероятно, подаст в отставку второй раз. Если он это сделает, то страну могут ждать досрочные выборы уже осенью.

Контекст:

Политический кризис в Италии начался с того, что партия "Движение пять звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Драги подал в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне с Россией. Драги выступает за жесткую политику по отношению к Москве. В то же время его оппоненты, в особенности "Движение пяти звезд", занимают гораздо менее однозначную позицию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Италия, коалиция, отставка, Марио Драги
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