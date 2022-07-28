Италия планирует полностью отказаться от российского газа до 2024 года

По словам министра, в краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы преодолеть зиму 2022-2023 годов. Для этого Италия должна экономить 7% газа, а это 4 млрд м³ в год.
В то же время, если Италия позаботится об энергосбережение и новых поставках уже во второй половине 2024 года, она "будет полностью независима от поставок российского газа", заявил министр.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
20 июля Европейская комиссия официально представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах Европейского союза на 15% к следующей весне.