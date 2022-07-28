Италия планирует полностью отказаться от российского газа до 2024 года

По словам министра, в краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы преодолеть зиму 2022-2023 годов. Для этого Италия должна экономить 7% газа, а это 4 млрд м³ в год.

В то же время, если Италия позаботится об энергосбережение и новых поставках уже во второй половине 2024 года, она "будет полностью независима от поставок российского газа", заявил министр.