Цена на газ в Европе превысила $2 тыс. Это достаточный повод для расширения санкций против России, говорит Зеленский

Как пишет Financial Times, на таком уровне газ торгуется впервые с марта. Цена на газ подскочила на 30% за два дня после того, как Россия усилила сокращение поставок этого топлива в Европу, отмечает издание.
На скачок цен обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше $2 тыс. за 1 тыс. м³ – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор России против Европы. Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать – отвечать санкциями", – сказал он в своем вечернем обращении, опубликованном на сайте главы государства.
В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь об одной из турбин компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ), которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявлял, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.