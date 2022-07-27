Цена на газ в Европе превысила $2 тыс. Это достаточный повод для расширения санкций против России, говорит Зеленский

Зеленский: Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать санкциями Фото: president.gov.ua

Как пишет Financial Times, на таком уровне газ торгуется впервые с марта. Цена на газ подскочила на 30% за два дня после того, как Россия усилила сокращение поставок этого топлива в Европу, отмечает издание.

На скачок цен обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше $2 тыс. за 1 тыс. м³ – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор России против Европы. Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать – отвечать санкциями", – сказал он в своем вечернем обращении, опубликованном на сайте главы государства.