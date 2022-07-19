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Кабмин до конца мая 2023 года зафиксировал цену на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго

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"Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за м&sup3;, отметил Шмыгаль
"Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за м³, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины принял решение зафиксировать цену на газ для всех производителей тепла до конца мая 2023 года.

Об этом 19 июля на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.

"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за м³ голубого топлива, – сказал Шмыгаль. – Фиксированная цена будет действовать до 31 мая 2023 года".

По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства.  Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.

Украина имеет в хранилищах 10 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³ для прохождения следующего отопительного сезона, отмечал Шмыгаль в интервью, которое было опубликовано 3 июля.

Теги: Украина, Кабинет Министров, газ, правительство, отопительный сезон, тарифы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, цена на газ, Кабмин
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