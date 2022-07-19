Кабмин до конца мая 2023 года зафиксировал цену на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго

Об этом 19 июля на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.

"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за м³ голубого топлива, – сказал Шмыгаль. – Фиксированная цена будет действовать до 31 мая 2023 года".

По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.