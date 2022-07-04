Шмыгаль рассказал, сколько газа нужно Украине для отопительного сезона. Пока закачано почти в два раза меньше

"На сегодняшний день в хранилищах есть 10 млрд м³. Поставлена задача Министерству энергетики и НАК "Нафтогаз" закачать 19 млрд м³ до начала отопительного сезона", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что до конца следующего отопительного сезона "никаких изменений тарифов не будет", потому что "люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму".

"Зима будет – я скажу, наверное, сейчас тоже правду – непростой. Об этом говорят не только в Украине, об этом говорят европейские руководители правительств. Поэтому учитывая войну, учитывая, как Россия ведет себя в отношении Украины и Европы, мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона", – объяснил Шмыгаль.

Он считает правильным подходом в этой ситуации переориентироваться на альтернативные источники энергии и утеплять свои дома.

"При этом хочу заверить, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства", – заявил премьер-министр.