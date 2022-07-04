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Шмыгаль рассказал, сколько газа нужно Украине для отопительного сезона. Пока закачано почти в два раза меньше

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В Украине в хранилищах есть 10 млрд м&sup3; газа, отметил премьер
В Украине в хранилищах есть 10 млрд м³ газа, отметил премьер
Фото: EPA

Для прохождения следующего отопительного сезона Украине необходим запас в 19 млрд м³ газа. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 июля.

"На сегодняшний день в хранилищах есть 10 млрд м³. Поставлена задача Министерству энергетики и НАК "Нафтогаз" закачать 19 млрд м³ до начала отопительного сезона", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что до конца следующего отопительного сезона "никаких изменений тарифов не будет", потому что "люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму".

"Зима будет – я скажу, наверное, сейчас тоже правду – непростой. Об этом говорят не только в Украине, об этом говорят европейские руководители правительств. Поэтому учитывая войну, учитывая, как Россия ведет себя в отношении Украины и Европы, мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона", – объяснил Шмыгаль.

Он считает правильным подходом в этой ситуации переориентироваться на альтернативные источники энергии и утеплять свои дома.

"При этом хочу заверить, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства", – заявил премьер-министр.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства.  Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен". 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.

Теги: газ, энергетика, правительство, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, тарифы, зима, убытки, Денис Шмыгаль, энергосистема
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