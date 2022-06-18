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"Готовимся ко всем сценариям". Шмыгаль сообщил, что для отопительного сезона накопили уже 10 млрд м³ газа

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Шмыгаль заявил, что объем газа в украинских ПХГ постоянно растет
Шмыгаль заявил, что объем газа в украинских ПХГ постоянно растет
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины утвердил документ, который поможет стране подготовиться к новому отопительному сезону. Об этом 18 июня сообщил в Fаcebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Просчитываем и готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании правительства утвердили документ, который определяет, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах", – написал он.

Премьер отметил, что "это гарантии того, что страна будет с теплом" и сможет "спокойно пройти следующую зиму".

"Сейчас в наших ПХГ уже более 10 млрд м³, и этот объем постоянно растет", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также рассказал, что для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии Кабмин поручил передать в собственность НАК "Нафтогаз України" шесть теплоэлектроцентралей.

"Это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/572177407805704

Контекст:

В ноябре 2021 года Шмыгаль утверждал, что за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³ газа, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³.

Теги: Кабинет Министров, газ, правительство, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ПХГ, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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