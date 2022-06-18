"Готовимся ко всем сценариям". Шмыгаль сообщил, что для отопительного сезона накопили уже 10 млрд м³ газа

"Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Просчитываем и готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании правительства утвердили документ, который определяет, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах", – написал он.

Премьер отметил, что "это гарантии того, что страна будет с теплом" и сможет "спокойно пройти следующую зиму".

"Сейчас в наших ПХГ уже более 10 млрд м³, и этот объем постоянно растет", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также рассказал, что для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии Кабмин поручил передать в собственность НАК "Нафтогаз України" шесть теплоэлектроцентралей.

"Это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме", – объяснил Шмыгаль.