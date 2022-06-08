Шмыгаль считает, что в новом учебном году в первый класс пойдет не меньше детей, чем в прошлом

"Учебный год в Украине офлайн должен начаться в большей части страны. Наша задача – обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса", – говорится в сообщении.

Глава Кабмина поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и областным военным администрациям проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них и организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.

Также Шмыгаль распорядился до 1 сентября провести реконструкцию укрытий там, где это необходимо, обезопасить маршруты по пути в укрытия, усилить охрану детских садов, школ и вузов. Ответственным службам необходимо обеспечить автономное энергоснабжение учреждений образования и подвоз детей в школу.

По данным премьера, в 2022-м учебном году в Украине пойдут в первый класс 400 тыс. первоклассников. Это не меньше, чем в прошлом году, в сентябре 2021 года министр образования Сергей Шкарлет в поздравлении ко Дню знаний на сайте Министерства образования называл такую же цифру.

Накануне заместитель министра образования Андрей Витренко в эфире Национального телемарафона заявил, что школы возвращаются на очное обучение и для этого будут обеспечены все условия. После сообщения Витренко в социальных сетях появилась реакция родителей.

"Как вы себе это представляете? Кто возьмет на себя ответственность, если прилетит ракета в школу с детьми?" – прокомментировали пользователи Facebook сообщение Витренко о возвращении учащихся за парты.

"Витренко, вы там в министерстве живете в радужных снах? Какие парты, какие подвалы вы готовите? На Донбассе, под Изюмом, под Харьковом, у Николаева, под Запорожьем идут страшные бои. Своих за парты сажайте, идиоты".

Скрин: Andrii Vitrenko / Facebook

"Я так понимаю, господин первый замминистра образования и науки не слышал о том, что в Украине были специализированные школы, дети (и учителя) из которых разъехались из-за опасности или потери жилья. И что для таких детей (в основном с признаками ПТРС) единственная возможность продолжать обучение на привычном для них уровне и в комфортной атмосфере – это онлайн? Также, наверное, вы не знаете, что часть детей, вынужденно уехавших из страны, должна обязательно посещать локальные иностранные школы. Но многие из них из-за языкового барьера теряют год полноценного обучения. И если желать, чтобы эти дети продолжали получать качественное украинское образование и могли безболезненно вернуться в Украину в будущем, нужно вечернее онлайн-обучение в школах", – написали родители заместителю министра.

Скрин: Andrii Vitrenko / Facebook

