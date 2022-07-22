Турбина для "Северного потока", которую отдала Канада, "застряла" в Германии. РФ не дает согласия на транспортировку – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 21 июля агентство Reuters.
По информации одного из собеседников СМИ, РФ не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию, включая подробную информацию о том, куда именно ее доставить и через какой таможенный пункт. Источники Reuters не могут точно сказать, когда завершится процесс транспортировки – это может занять дни или недели.
В заявлении компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины, говорится, что обычно обслуживание турбин является для фирмы "рутинной операцией".
Компания хочет как можно быстрее доставить турбину к месту эксплуатации (установка работает на компрессорной станции "Портовая"), но "время, которое на это потребуется, не находится исключительно" под контролем Siemens, сказано в заявлении.
Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что правительство находится в тесном контакте с Siemens и сообщит, когда турбина будет доставлена в РФ. "Иногда создается впечатление", что Москва больше не хочет ее забирать, добавил министр.
Он подчеркнул: действия России означают, что "предлог технических проблем на самом деле имеет политическую подоплеку, а это противоположно тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе".
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.
С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью останавливал поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом. Как пишет Reuters, вчера трубопровод снова начал работать, но по-прежнему – на пониженной мощности.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, говорил глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
В тот же день он предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что турбина уже находится в пути к месту эксплуатации и после ее получения у РФ "нет предлога для отказа от поставок газа" по "Северному потоку".