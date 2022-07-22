Турбина для "Северного потока", которую отдала Канада, "застряла" в Германии. РФ не дает согласия на транспортировку – СМИ

Иногда складывается впечатление, что РФ уже не хочет забирать турбину, сказал вице-канцлер Германии 21 июля Фото: ЕРА (архив)

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 21 июля агентство Reuters.

По информации одного из собеседников СМИ, РФ не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию, включая подробную информацию о том, куда именно ее доставить и через какой таможенный пункт. Источники Reuters не могут точно сказать, когда завершится процесс транспортировки – это может занять дни или недели.

В заявлении компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины, говорится, что обычно обслуживание турбин является для фирмы "рутинной операцией".

Компания хочет как можно быстрее доставить турбину к месту эксплуатации (установка работает на компрессорной станции "Портовая"), но "время, которое на это потребуется, не находится исключительно" под контролем Siemens, сказано в заявлении.

Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что правительство находится в тесном контакте с Siemens и сообщит, когда турбина будет доставлена в РФ. "Иногда создается впечатление", что Москва больше не хочет ее забирать, добавил министр.

Он подчеркнул: действия России означают, что "предлог технических проблем на самом деле имеет политическую подоплеку, а это противоположно тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе".