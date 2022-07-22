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Турбина для "Северного потока", которую отдала Канада, "застряла" в Германии. РФ не дает согласия на транспортировку – СМИ

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Иногда складывается впечатление, что РФ уже не хочет забирать турбину, сказал вице-канцлер Германии 21 июля
Иногда складывается впечатление, что РФ уже не хочет забирать турбину, сказал вице-канцлер Германии 21 июля
Фото: ЕРА (архив)

Турбина для российского газопровода "Северный поток", которая была на техобслуживании в Канаде, 17 июля прибыла в немецкий Кельн и "застряла" там – Россия не дает согласия на дальнейшую транспортировку.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 21 июля агентство Reuters

По информации одного из собеседников СМИ, РФ не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию, включая подробную информацию о том, куда именно ее доставить и через какой таможенный пункт. Источники Reuters не могут точно сказать, когда завершится процесс транспортировки – это может занять дни или недели. 

В заявлении компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины, говорится, что обычно обслуживание турбин является для фирмы "рутинной операцией".

Компания хочет как можно быстрее доставить турбину к месту эксплуатации (установка работает на компрессорной станции "Портовая"), но "время, которое на это потребуется, не находится исключительно" под контролем Siemens, сказано в заявлении. 

Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что правительство находится в тесном контакте с Siemens и сообщит, когда турбина будет доставлена в РФ. "Иногда создается впечатление", что Москва больше не хочет ее забирать, добавил министр. 

Он подчеркнул: действия России означают, что "предлог технических проблем на самом деле имеет политическую подоплеку, а это противоположно тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе".

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.

С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью останавливал поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом. Как пишет Reuters, вчера трубопровод снова начал работать, но по-прежнему – на пониженной мощности. 

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, говорил глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

В тот же день он предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что турбина уже находится в пути к месту эксплуатации и после ее получения у РФ "нет предлога для отказа от поставок газа" по "Северному потоку". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Германия, ФРГ, Северный поток, Siemens, турбины, российский газ, Роберт Хабек, ЕС
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