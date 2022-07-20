Путин предложил запустить "Северный поток – 2", чтобы решить энергетические проблемы в Европе. В Еврокомиссии ответили

Путин говорит, что "Газпром" не получил официальных сообщений о возвращении турбины из Канады Фото: ЕРА

Такое заявление он сделал 19 июля во время поездки в Иран, отвечая на вопрос о "надвигающемся энергетическом кризисе" в Европе, расшифровку приводит сайт Кремля.

Путин говорил о турбине Siemens, которая была на ремонте в Канаде, и об остальных установках, работающих на газопроводе "Северный поток".

Подтверждения того, что Канада предоставит отремонтированную турбину, "Газпром" якобы не получил.

"Нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады, но официальных документов на этот счет пока у "Газпрома" нет. Мы, конечно, должны их получить, потому что это наша собственность. "Газпром" должен получить не только металл, не только машину, но и документы на нее: и юридические документы, и техническую документацию. Мы должны понимать, что "Газпром" берет: в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус, она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут ее назад", – рассуждает глава Кремля.

Он сказал, что на этом газопроводе "работает пять газоперекачивающих станций компании Siemens, одна – в резерве".

Резервная турбина должна была быть заменена на ту, которая в Канаде, еще одна в конце июля должна быть отправлена на регламентные работы, но пока работает, а еще одна – вышла из строя, сказал Путин.

"Сейчас работают две, 60 млн м³ перекачивают в сутки. Вот если еще одна придет, то хорошо, будут работать две. А если не придет, будет одна, это будет только 30 млн м³ в сутки", – продолжил он.

Глава Кремля напомнил о газопроводе "Северный поток – 2", остановки строительства и запуска которого добивалась Украина.

"У нас существует еще один готовый маршрут – это "Северный поток – 2". Его можно запустить, его же не запускают. Но и здесь есть проблемы. – сказал Путин. – Если мы даже завтра запустим "Северный поток – 2", это будет не 55 млрд м³ в год, а ровно половина".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на предложение Путина, пишет dpa.

Она подчеркнула, что этот газопровод не сертифицирован и вообще не функционирует.

Турбина Siemens уже находится на пути в Европу, сказала фон дер Ляйен. Потенциально "есть и альтернативные турбины, которые подходят, это не единственная и неповторимая турбина в мире", добавила она. После получения турбины у РФ "нет предлога для отказа от поставок газа" по "Северному потоку", подчеркнула она.