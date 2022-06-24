Германия рассматривает возможность экспроприации части "Северного потока – 2" – Spiegel

По данным газеты, реализацией плана занимается Федеральное министерство экономики. Рассматривается возможность экспроприации части трубопровода, которая находится на территории Германии, и отсечения ее от остальной части. В модели, рассматриваемой правительством ФРГ, трубы газопровода, ведущие с суши в море, могут быть подключены к мобильному терминалу сжиженного газа.
Среди преимуществ газета называет наличие готовой инфраструктуры, по которой газ может быть поставлен в южную часть страны. Журналисты отметили, что технически подъем и разрезание трубопровода, "очевидно, возможны", но каждый шаг будет требовать утверждения плана и оценки воздействия на окружающую среду.
В то же время, по данные издания, "самый большой страх" ФРГ – что президент РФ Владимир Путин и "Газпром" отреагируют на такую экспроприацию возмездием, например путем экспроприации немецких компаний в России.
С учетом этого в минэкономики ФРГ изучают возможность строительства параллельного "Северному потоку – 2" газопровода.
В минэкономики ФРГ заявили, что ведется поиск дополнительных мест для терминалов сжиженного газа и "важным фактором является вопрос существующей инфраструктуры для подключения".
"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.
23 февраля президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG.
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля, крупнейшая нефтегазовая компания в мире, британско-нидерландская Shell, объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".
1 марта компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве.
По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, "Северный поток – 2" сейчас мертв: "Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет".