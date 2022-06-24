Германия рассматривает возможность экспроприации части "Северного потока – 2" – Spiegel

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия отказалась от реализации "Северного потока – 2" Фото: EPA

По данным газеты, реализацией плана занимается Федеральное министерство экономики. Рассматривается возможность экспроприации части трубопровода, которая находится на территории Германии, и отсечения ее от остальной части. В модели, рассматриваемой правительством ФРГ, трубы газопровода, ведущие с суши в море, могут быть подключены к мобильному терминалу сжиженного газа.

Среди преимуществ газета называет наличие готовой инфраструктуры, по которой газ может быть поставлен в южную часть страны. Журналисты отметили, что технически подъем и разрезание трубопровода, "очевидно, возможны", но каждый шаг будет требовать утверждения плана и оценки воздействия на окружающую среду.

В то же время, по данные издания, "самый большой страх" ФРГ – что президент РФ Владимир Путин и "Газпром" отреагируют на такую экспроприацию возмездием, например путем экспроприации немецких компаний в России.

С учетом этого в минэкономики ФРГ изучают возможность строительства параллельного "Северному потоку – 2" газопровода.

В минэкономики ФРГ заявили, что ведется поиск дополнительных мест для терминалов сжиженного газа и "важным фактором является вопрос существующей инфраструктуры для подключения".