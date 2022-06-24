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Германия рассматривает возможность экспроприации части "Северного потока – 2" – Spiegel

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия отказалась от реализации "Северного потока 2"
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия отказалась от реализации "Северного потока – 2"
Фото: EPA

Германия хочет использовать трубы "Северного потока – 2" для подключения к терминалу сжиженного газа на побережье Балтийского моря, для этого часть газопровода могут экспроприировать. Об этом 24 июня сообщил Spiegel со ссылкой на источники.

По данным газеты, реализацией плана занимается Федеральное министерство экономики. Рассматривается возможность экспроприации части трубопровода, которая находится на территории Германии, и отсечения ее от остальной части. В модели, рассматриваемой правительством ФРГ, трубы газопровода, ведущие с суши в море, могут быть подключены к мобильному терминалу сжиженного газа.

Среди преимуществ газета называет наличие готовой инфраструктуры, по которой газ может быть поставлен в южную часть страны. Журналисты отметили, что технически подъем и разрезание трубопровода, "очевидно, возможны", но каждый шаг будет требовать утверждения плана и оценки воздействия на окружающую среду.

В то же время, по данные издания, "самый большой страх" ФРГ – что президент РФ Владимир Путин и "Газпром" отреагируют на такую экспроприацию возмездием, например путем экспроприации немецких компаний в России.

С учетом этого в минэкономики ФРГ изучают возможность строительства параллельного "Северному потоку – 2" газопровода.

В минэкономики ФРГ заявили, что ведется поиск дополнительных мест для терминалов сжиженного газа и "важным фактором является вопрос существующей инфраструктуры для подключения".

Контекст:

"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

23 февраля президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля, крупнейшая нефтегазовая компания в мире, британско-нидерландская Shell, объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".

1 марта компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, "Северный поток – 2" сейчас мертв: "Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, газ, война России против Украины, Северный поток – 2
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